CК провёл обыски в Институте философии РАН

Сотрудники Следственного комитета России 21 мая провели обыски в Институте философии РАН. Сотрудницу института Светлану Месяц поместили под домашний арест. Об этом сообщил провластный канал "Zаписки традиционалиста". Эту информацию изданию T-invariant подтвердил один из членов РАН. Впоследствии сообщения о том, что суд отправил под домашний арест сотрудника РАН Светлану Месяц по обвинению в особо крупном мошенничестве, подтвердил ТАСС. Об обысках официально не сообщало.

Следователи, как утверждается, допросили около 10 философов, включая академика Абдусалама Гусейнова, исполняющего обязанности директора института. По предварительным данным, большинство сотрудников института были отпущены под подписку о невыезде. "Медиазона" обнаружила карточку о заседании суда по избранию меры пресечения Месяц. В ней говорится, что уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере.

Телеграм-канал Philosophy Today утверждает, что дело против Месяц "касается ошибки в отчётности по госзаданию, в рамках которого нужно было переводить несчастного Аристотеля". На сайте института указано, что она руководила проектом по подготовке нового полного собрания сочинений античного философа Аристотеля.

Главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов сообщил, что, по его данным, доносчиком выступил специалист по Георгию Флоровскому и несостоявшийся директор Института философии РАН Анатолий Черняев.

Мартынов и ряд других комментаторов напомнили о попытке сторонников так называемого русского мира во главе с бизнесменом Константином Малофеевым взять в 2021 году Институт философии под контроль. Тогда ставленник этой группы Черняев был назначен и.о. директора института, однако против него, как писала Русская служба Би-би-си, выступили редакция научного журнала "Логос", Русское религиоведческое общество, Комитет гражданских инициатив, философский факультет МГУ, Духовное управление мусульман и другие научные и общественные коллективы. В результате через неделю его уволили, а институт в качестве врио возглавил Абдусалам Гусейнов.

В пресс-службе Малофеева тогда заявляли, что он не причастен к конфликту в институте, но указали, что "полностью приветствуют смену одиозного русофобского руководства института и удивляются, как долго этот рудимент колониальных либеральных лихих 90-х годов мог проработать в системе РАН".