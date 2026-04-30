Cloudflare пометил мессенджер Max как шпионское ПО

Глобальный сервис Cloudflare, оказывающий услуги в сфере доступа к интернету и безопасности в сети, пометил российский государственный мессенджер Max как шпионское программное обеспечение (spyware). Внимание на это обратила "Вёрстка". По данным телеграм-канала "Сети и сигналы", речь идет о двух доменах – max.ru и web.max.ru.

Как отмечает SOTAvision, такой статус присваивают сайтам, которые распространяют или содержат код, показывающий нежелательную рекламу или собирающий информацию о пользователе без его ведома.

Когда именно у российского мессенджера появилась отметка spyware, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у Max всё еще есть TLS-сертификат, который подтверждает подлинность сайта и используется для защищенного соединения. Приложение также пока доступно для скачивания в AppStore и Google Play, отмечает "Настоящее Время".

В пресс-службе Max заявили, что мессенджер "регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз".

Cloudflare ранее пометил как spyware домены telega_me и api.telega_info, связанные с проектом Telega. С его помощью можно было пользоваться Telegram без VPN. После этого, как писали "Осторожно, новости", центр сертификации и поставщик решений для интернет-идентификации и безопасности GlobalSign отозвал у него TLS-сертификат, а затем мессенджер Telega пропал из магазина приложений App Store.

Telega создали разработчики, созданные с российской компанией VK (владельцем соцсети ВКонтакте). Трафик клиента идет через сторонние серверы в Казани, отмечали эксперты RKS Global. В исследовании других специалистов указывалось, что приложение умеет перехватывать и хранить данные пользователя, читать все сообщения и историю переписки. "Использование Telega – это примерно то же самое, как если бы вы взяли телефон незнакомого человека, зашли на нём в свой аккаунт Telegram и отдали навсегда этот телефон обратно", – говорится в отчёте.

На фоне ограничений и блокировок работы зарубежных мессенджеров, включая Telegram, российские власти активно продвигают так называемый национальный мессенджер Max.