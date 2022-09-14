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CNN: Байден номинирует Линн Трейси на пост посла в России

Линн Трейси

Президент США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру главы американской дипмиссии в Армении Линн Трейси на пост посла в России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три осведомленных источника.

Белый Дом пока официально не прокомментировал эту информацию, передает Голос Америки.

Должность посла США в России вакантна с 4 сентября. Тогда посол Джон Салливан завершил свою работу на этом посту на фоне резкого роста двусторонней напряженности из-за войны, которую Россия ведет против Украины.


Линн Трейси – карьерный дипломат. С 2014 по 2017 год она работала заместителем посла в Москве.

До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году Трейси занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Линн Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с реалиями российской политики.

Если Трейси утвердят на должность посла в России, то она станет первой женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в Москве.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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