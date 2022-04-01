Уровень отношений с Россией посол США сравнил с Марианской впадиной

Дипотношения между США и Россией опустились до уровня Марианской впадины, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

В интервью Reuters Салливан рассказал, с какими трудностями за последнее время столкнулась американская дипмиссия в России, в том числе после начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины 24 февраля.

По словам Джона Салливана, он серьезно относится к поступающим "с самого верха российского правительства" угрозам разорвать дипломатические отношения, утверждая, что "русские не занимаются риторическими излияниями". "Соединенные Штаты не хотят закрывать свое посольство. Президент Байден не хочет отзывать меня в качестве посла. Но это не то, что обязательно зависит только от нас", - отмечает американский посол.

Вспоминая свой приезд в Москву в январе 2020 года, Джон Салливан отмечает, что тогда "было очень плохо, а стало еще хуже".

Штат посольства США сократился с 1200 человек в 2017 году до примерно 130 человек, половину из которых составляют морские пехотинцы и сотрудники службы охраны. "Ситуация с безопасностью не сильно отличается от того, что было месяц назад, шесть месяцев назад. Но это может поменяться по усмотрению правительства принимающей страны в течение минуты", - цитирует Джона Салливана "Голос Америки".

В марте 2018 года российские власти распорядились закрытт американское консульство в Санкт-Петербурге. Консульства во Владивостоке и Екатеринбурге были закрыты уже после прибытия Салливана, которого назначил на пост тогдашний президент Дональд Трамп. Сейчас посольство в Москве остается единственным действующим диппредставительством США в России.

В феврале Москва распорядилась выслать заместителя Джона Салливана, а недавно потребовала уволить к июлю еще 37 сотрудников посольства. Посольство уже лишилось лифтового техника, возможное увольнение двух оставшихся в штате электриков может стать серьезной проблемой. Салливан из-за увеличения объёма переговоров с Вашингтоном по мере роста напряженности в Украине в феврале решил переехать из резиденции Спасо-хаус в более скромный и расположенный ближе к дипмиссии таунхаус, где жил его заместитель.

Салливан отмечает, что если дипломатические отношения будут разорваны, то это потребует закрытия посольства, и он больше не сможет выполнять одну из своих основных задач - защищать интересы задержанных в России американцев. В их число входят находящиеся по д арестом или в тюремном заключении баскетболистка Бриттни Грайнер, бывший морской пехотинец Тревор Рид и Пол Уилан.

После начала войны в Украине президент США Джо Байден, отвечая на вопросы о российском президенте, называл Владимира Путина "мясником" и "кровавым диктатором". На днях, находясь с поездкой в Варшаве, Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти. Позднее американский лидер пояснил, что его слова были не официальной политической позицией США, а выражением личного возмущения.

Соединённые Штаты входят в число западных стран, которые за последние недели ввели жёсткие санкции против Москвы в ответ на агрессию в отношении Украины. Москва называет высылку американских дипломатов "не выбором России, а игрой, навязанной США". В мае прошлого года правительство России внесло США в список "недружественных стран" и запретило американскому диппредставительству нанимать на работу российских граждан.