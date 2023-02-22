CNN: Министр Дель Торо сравнил возможности ВМС США и Китая

Китайское военное кораблестроение существенно опережает Соединённые Штаты как по численности своего флота, так и по мощностям кораблестроительных верфей. Положению в этой отрасли и её сравнению с конкурирующим кораблестроением Китая, посвятил публикацию телеканал CNN.



Китай явно намерен расширить своё присутствие в мировом океане, заявил министр Военно-морских сил США Карлос Дель Торо. Выступая в минувший вторник в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, он заявил, что Китай пытается нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие других государств, включая союзников США в Южно-Китайском море и других районах мирового океана.

"Мы нуждаемся в расширении наших ВМС, нам в будущем необходимо больше современных кораблей, особенно таких, которые смогут противостоять новым угрозам".

В ближайшие годы военно-морской флот Китая будет обладать четырьмя сотнями кораблей. Ныне у Китая 340 кораблей. А у ВМС США менее 300, посетовал министр.

Планы Пентагона на 2045 года предусматривают наличие у США 350 кораблей с экипажами - это значительно меньше, чем намечено китайскими планами строительства кораблей для военно-морского флота. Тем временем, существующий флот США продолжает устаревать, некоторые корабли подлежат списанию.

Авторы публикации отмечают, что эти сведения содержатся в отчёте Бюджетного управления Конгресса США, опубликованном в ноябре 2022 года.

Американские кораблестроительные верфи не могут соревноваться с китайскими верфями по числу строящихся кораблей. У Китая 13 верфей. "Некоторые из них имеют такие возможности, которых нет у всех наших верфей вместе взятых, заявил Дель Торо.

Дело, однако, не только в количестве верфей - нужны рабочие руки. И в этой области у китайских верфей явные преимущества: они не скованы ограничениями, регулирующими актами и экономическим давлением, которые наносят ущерб рынку трудовых ресурсов в США, считает Дель Торо.