Китайские корабли вошли в зону спорных японских островов

Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в зону островов Сенкаку, которые контролируются Японией. Об этом сообщают японские СМИ.

Береговая охрана Японии направила китайским кораблям несколько предупреждений с требованием покинуть зону. Примерно через полтора часа корабли один за другим покинули территориальные воды, которые Токио считает своими.

Сенкаку – необитаемый архипелаг в Восточно-Китайском море, примерно в 170 километрах к северо-востоку от Тайваня. Острова относятся к японской префектуре Окинава, но на территории претендуют континентальный Китай и Тайвань.

Архипелаг отошёл к Японии в 1895 году вместе с Тайванем после победы над Китаем. После Второй мировой войны острова перешли под контроль США, а затем были переданы Японии. Токио отказался от прав на Тайвань, поэтому Пекин считает, что Япония должна вернуть Китаю и Сенкаку.

После вторжения России на территорию Украины США, страны Запада и Япония стали высказывать опасения, что Китай применит российский сценарий для урегулирования споров с Тайванем. Остров объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признаёт и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Японская префектура Окинава на этом фоне заявляла, что опасается быть втянутой в возможный территориальный конфликт Китая с Тайванем.

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