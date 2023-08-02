CNN: США пока не утвердили план обучения украинских пилотов на F-16

США ждут, когда европейские чиновники предоставят им окончательный план подготовки по обучению украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц.

Обучение планировалось начать в августе. Однако прежде чем программа по подготовке украинских летчиков начнёт действовать, США должны ее утвердить.

Кроме того, пока неясно, какие страны предоставят F-16 для обучения и для самой Украины после завершения тренировок. Передача самолетов Украине также потребует отдельного разрешения США.

Ранее издание Politico сообщало, что несмотря на то, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 государств, поддерживающих обучение украинских военных, пока ни одна страна не выделила самолёты для этой программы.

Как рассказали источники CNN, США всё ещё решают, направлять ли американских пилотов для обучения украинцев, но никаких решений не будет принято до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план тренировок. Ключевые детали, включая даты, место проведения и продолжительность учебного курса ещё прорабатываются, заявил на прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Предполагается, что обучение будет проходить в Дании и Румынии.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в августе.

В то же время, по словам одного из собеседников Politico, обучение украинских пилотов начнётся в конце этого года, а первые самолёты прибудут в Украину не раньше весны 2024 года.