Байден сообщил о гарантиях Киева в случае передачи Украине F-16

США получили "чёткие заверения" от президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет использовать переданные Западом боевые истребители F-16 для проникновения на российскую территорию. Об этом заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Группы семи" в японском городе Хиросима.

Одновременно в беседе с журналистами Байден заметил, что самолёты F-16 могут применяться "где бы не находились российские войска в пределах Украины". Заявление Байдена приводит, в частности, Associated Press.

"Сторонники Украины не колеблются. Россия не повлияет на нашу решимость поддерживать Украину", - отметил Байден на пресс-конференции.

Ранее после встречи Байдена и Зеленского в воскресенье на полях саммита в Японии Белый дом распространил сообщение, что на этих переговорах Байден подчеркнул готовность Вашингтона помогать Киеву в создании долгосрочных возможностей для защиты и сдерживания российской агрессии. С этой целью Байден обсудил поддержку Соединёнными Штатами совместных усилий с союзниками и партнёрами по обучению украинских пилотов управлению истребителями четвёртого поколения, такими как F-16, говорилось в сообщении.

В Японии Джо Байден также объявил о решении США предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в $375 млн. Помощь будет включать поставку дополнительной партии боеприпасов, артиллерии и транспортных средств. Зеленский поблагодарил США за "существенную поддержку".