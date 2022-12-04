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CNN: У полиции Китая более 100 отделений за рубежом

Полиция Китая имеет более 100 отделений за рубежом, преимущественно в странах Европы и Африки. Они занимаются слежкой за китайскими гражданами, живущими в этих странах, и в некоторых случаях их преследованием и возвращением на родину. Об этом рассказывает CNN, ссылаясь на доклад правозащитной организации Safeguard Defenders, базирующейся в Мадриде.

В докладе утверждается, что сеть полицейских представительств, действующая на основе двусторонних договоров Китая с другими странами, действует как минимум в 53 государствах мира. В сентябре Safeguard Defenders заявляла о 54 таких представительствах; в новом докладе к ним прибавилось ещё 48.

Как утверждают правозащитники, через свои зарубежные отделения полиция Китая оказывает давление на живущих за границей китайских граждан и вынуждает их вернуться на родину. По данным Safeguard Defenders, полицейские используют шантаж и угрозы оставшимся в Китае родственникам интересующих их лиц. Правозащитники сообщают о минимум трёх случаях насильственного возвращения в Китай его граждан: из Франции, Сербии и Испании.

Официальный Пекин не отрицает наличия своих полицейских подразделений в разных странах мира, но утверждает, что они занимаются исключительно помощью проживающим за рубежом китайцам - например, в оформлении новых документов и продлении старых, таких как водительские права. Представитель китайского МИД Вань Вэнбин заявил, что это не полицейские отделения, а "сервисные центры", образованные в связи с пандемией Covid-19 для обслуживания граждан Китая, не имеющих возможности приехать на родину, чтобы решить свои бюрократические проблемы. Также китайское ведомство утверждало, что в этих организациях работают волонтёры - однако Safeguard Defenders публикует копию договора о трудоустройстве в подобный отдел полиции строком на три года.

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