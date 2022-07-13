Китайские военные атташе проникли на Форум островов – их разоблачили

Двое китайских военных атташе проникли в зону для журналистов на заседании Форума тихоокеанских островов. Китай на него приглашён не был. Одного из дипломатов узнала журналистка – обоих атташе вывели из зала с полицией. Об этом сообщает The Guardian.
Китайские атташе сидели вместе с журналистами на заседании Форума по рыболовству в Тихом океане. На встрече среди прочего говорилось о расширении участия США в регионе в ответ на растущее влияние Китая. Дипломатов рассекретила корреспондентка The Guardian Лайс Мовоно. По её словам, она узнала одного из них, потому что "общалась с ним как минимум три раза".
"Он был одним из тех, кто выгонял нас и приказывал остальным делать то же самое", – объяснила Мовоно, вспоминая визит главы китайского МИДа на Фиджи в мае этого года. Журналистов тогда удаляли с мероприятий и запрещали задавать вопросы.
Мовоно спросила у атташе, находится ли он здесь как сотрудник китайского посольства или пишет для информагентства "Синьхуа" – "потому что это зона для журналистов". Дипломат покачал головой, как бы показывая, что не говорит по-английски.
В итоге полиция вывела разоблачённых атташе из зала. На вопросы журналистов они не отвечать не стали. Позже дипломатические источники подтвердили, что это действительно были военный атташе и его заместитель – сотрудники китайского посольства на Фиджи.
- Китай не участвует в Форуме тихоокеанских островов, но, как и США, является страной-партнёром. Обычно партнёров приглашают на послефорумную встречу, на которой они могут выступить с презентациями. Предполагалось, что в этом году Китай представит новую версию соглашения в области экономики и безопасности. В мае он предлагал его десяти лидерам тихоокеанских стран, но сделка была отклонена.
- В этом году послефорумную встречу решили не проводить. При этом организаторы пригласили США выступить на Форуме виртуально, а Китай – нет.
- Премьер-министр Фиджи приветствовал возобновление участия США в делах региона. "Очевидно, США намного больше похожи на тихоокеанского партнёра", – заявил он.
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