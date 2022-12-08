CNN: Украина просит США поставить кассетные боеприпасы

Украинские чиновники и депутаты после начала широкомасштабного российского вторжения в страну предпринимают усилия, чтобы убедить Соединённые Штаты предоставить Украине кассетные (кластерные) боеприпасы для более эффективной борьбы против российской армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Некоторые из представителей Украины, которые лоббируют в США, пытаясь убедить администрацию Байдена и членов Конгресса в необходимости удовлетворить запрос, названы по именам - среди них например депутат Алексей Гончаренко.
Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах мира, но не в России, Украине и США. С начала вторжения собраны многочисленные свидетельства их применения российскими военными, в том числе при обстрелах городов. Согласно докладу Human Rigths Watch, Украина также применяла этот тип боеприпасов, однако Россия использовала их чаще, в том числе против гражданских целей (последнее Минобороны России отрицает). В докладе Amnesty International говорится о гибели от таких боеприпасов сотен жителей Харькова.
Для Украины кассетные боеприпасы, как пишет CNN, могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерии и ракетных систем, предоставленных США и другими странами, и необходимость нивелировать численное превосходство России в артиллерии.
Как отмечает CNN, представители администрации Байдена не отвергли запросы Киева сразу, а решили его изучить. Нынешняя позиция администрации, как утверждает телекомпания со ссылкой на чиновников, заключается в том, что США теоретически могут удовлетворить запрос в том случае, если запасы боеприпасов у Украины начнут опасно уменьшаться. Однако для этого необходимо будет снять ограничения, которые Конгресс наложил на поставку США кассетных боеприпасов в другие страны. Один из источников CNN отметил, что возможность достижения Украиной военного успеха сейчас никак не зависит от поставок кассетных боеприпасов.
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