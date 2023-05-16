CNN: ЗРК "Пэтриот", вероятно, был поврежден, но не уничтожен

Власти США оценивают, какой ущерб могла получить американская система противовоздушной обороны "Пэтриот" после ракетного удара России по Киеву в ночь на вторник.

Неназванный представитель администрации США рассказал телеканалу CNN, что система "Пэтриот", вероятно, получила повреждения, но не была уничтожена.

Как отмечает CNN, в настоящее время у Украины есть две системы "Пэтриот" – одна из США, другая была передана Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем могла получить повреждения.

Российское минобороны сообщило во вторник об уничтожении американского комплекса ПВО "Пэтриот". В ВСУ заявили, что все запущенные Россией дроны и ракеты, в том числе шесть "Кинжалов", были уничтожены средствами украинских ПВО, однако отказались комментировать информацию о поражении системы "Пэтриот".