Проект отеля Трампа в Москве - объект внимания Конгресса

В среду бывший адвокат президента США Майкл Коэн предоставил Палате представителей документы и копии электронных писем, доказывающие, что его заявление в Конгрессе США в 2017 года о статусе проекта Trump Tower в Москве, было изменено приближенными Трампа, которые якобы попытались приуменьшить роль близких Дональда Трампа в обсуждении этого потенциального контракта.

В частности, бывший адвокат указывает, что один из юристов Трампа, Джей Секулоу отредактировал письменное заявление Коэна непосредственно перед тем, как оно было предоставлено обеим палатам Конгресса. Секулоу заявил, что утверждения Коэна "полностью сфабрикованы".

Слушания в комитете по разведке Палаты представителей в среду, на которых выступил Коэн, были закрытыми. Пока нет публичной информации о каких конкретно изменениях идет речь. Однако председатель комитета Адам Шифф подтвердил, что предоставленная Коэном информация дает возможность существенно продвинуть расследование комитета о возможном вмешательстве России в политические процессы США включая и президентские выборы.

Коэн уже признал, что давал ложные показания в 2017 году Конгрессу о переговорах по сооружению отеля Трампа в Москве. Например, Коэн заявил, что Трамп приостановил переговоры до начала своей президентской кампании хотя на самом деле вовлеченность Трампа в проект продолжалась и во время кампании. В декабре Коэна приговорили к 3 годам тюрьмы за дачу ложных показаний, уклонение от уплаты налогов и нарушение финансовых правил избирательных кампаний. Он должен был начать отбывание своего срока сегодня, однако получил отсрочку до 6 мая с тем, чтобы он мог быть в распоряжении комитетов в Конгрессе если потребуется его дальнейшее сотрудничество.

Между тем, Конгресс расширяет расследование деятельности Дональда Трампа и его компании. В понедельник судебный комитет Палаты представителей объявил, что рассылает письма 81 юридическому и физическому лицу с запросом предоставить информацию и документы, имеющие отношение к "российскому расследованию" и возможным финансовым нарушениям, допущенным Дональдом Трампом и его избирательным штабом . Трамп назвал эти действия "охотой на ведьм" и "обманом".