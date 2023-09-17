Corriere della Sera: папа Пий XII знал о Холокосте, но хранил молчание

Папа римский Пий XII во время Второй мировой войны мог иметь подробную информацию о преследовании евреев и поляков на территории оккупированной Германией Польши. Это подрывает аргумент Ватикана о том, что католическая церковь не могла проверить дипломатические сообщения о зверствах нацистов.

Письмо обнаружил архивист Ватикана Джованни Коко. Переписку секретаря Пия XII Роберта Лейбера с доверенным немецким иезуитом Лотаром Кенигом публикует итальянская газета Corriere della Sera.

В письме, датированном 14 декабря 1942 года, Кениг обращается к Лейберу как к другу и сообщает что нацисты ежедневно в лагере смерти Белжец убивают до шести тысяч человек – поляков и евреев из города Рава-Русская. До войны город находился на территории Польши, теперь это Львовская область Украины.

В письме Кениг из-за опасений за свою жизнь и жизни участников сопротивления также просит Святой Престол не предавать огласке его сообщение.

Corriere della Sera пишет, что документ из архива, вероятно, ещё больше обострит дискуссию о Пие и его приостановившейся кампании по беатификации – причислению умершего к лику блаженного в католической церкви. Нет никаких сомнений в том, что Ватикан получал многочисленные сообщения о зверствах нацистов, но папа римский предпочитал хранить молчание или ограничивался общими словами, пишет газета.

Вместе с тем сторонники Пия XII считают, что он не мог решительно выступать против нацистов из-за опасений репрессий.

Пий XII возглавлял католическую церковь с марта 1939 года по октябрь 1958-го.