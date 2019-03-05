Был ли Пий XII "Папой Гитлера"? Ватикан позволит узнать через год

"Человек великой святости" или "Папа Гитлера"? Историки получат возможность окончательно ответить на вопрос, кем был и как вёл себя в годы Второй мировой Папа Римский Пий XII, одна из самых загадочных и противоречивых фигур новейшей европейской истории. Во главе Римско-католической церкви он находился с 1939 по 1958 год.

Нынешний Папа Франциск объявил о решении открыть через год, 2 марта 2020-го, часть секретных ватиканских архивов, касающихся периода Второй мировой войны. Именно с этим периодом связана большая часть споров вокруг Пия XII. Представители еврейских организаций считают его ответственным за то, что во время войны Ватикан прямо и решительно не высказался против Холокоста и не помогал в достаточной мере преследуемым евреям. Американский еврейский комитет в течение последних 30 лет призывал Ватикан открыть доступ к архивам периода 1939–1958 годов.

Папа Франциск в своем обращении отметил, что "к наследию Папы Пия XII относятся с предрассудками и преувеличением", и добавил, что "церковь не боится истории, а наоборот – любит её".

​"Наконец-то! Если Ватикан любит историю, как сказал Папа, то результатам исследований в области церковной истории теперь должно быть уделено большее внимание…"

Открытие архива Пия XII будет приурочено к 81-й годовщине его избрания на престол св. Петра. Что известно об этом человеке и почему он вызывает столько споров не только среди историков, но и среди обычных верующих и общественности в разных странах?

Пий XII (в миру – Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли, 1876–1958) происходил из семьи папского чиновника. Эудженио с 18 лет изучал теологию и сделал блестящую церковную карьеру.

Долгое время он был церковным дипломатом, с 1917 по 1929 год – папским посланником (нунцием) в Германии. Пачелли завязал множество личных и дружеских контактов в этой стране и получил репутацию германофила, что позднее дало дополнительные аргументы его критикам.

С 1930 года – государственный секретарь Ватикана (одна из высших должностей в церковной иерархии). Неоднократно официально протестовал против нарушений прав верующих в Германии нацистским режимом, участвовал в составлении энциклики Mit brennender Sorge ("С огромной обеспокоенностью", 1937), в которой тогдашний Папа Пий XI с ранее невиданной резкостью подверг критике нацистский режим.

2 марта 1939 года избран Папой Римским, в честь своего предшественника принял имя Пий XII.

За время понтификата провел ряд реформ, касающихся вопросов католической теологии и церковных обрядов. В целом придерживался весьма консервативных взглядов, критиковал либерализм, был убежденным антикоммунистом.

После начала Второй мировой войны Ватикан по распоряжению Папы организовывал помощь в поиске пропавших без вести и установлении судьбы военнопленных, в основном из западных стран.

В 1940 году, во время визита в Ватикан делегации Германии во главе с министром иностранных дел Риббентропом, Пий XII предъявил ему список "преступлений национал-социализма против христиан и евреев". В ответ Риббентроп обвинил Папу в том, что он "продался врагам Германии".

В своих публичных выступлениях Пий XII призывал к миру, но не отважился на открытое осуждение нацизма. Он также не прервал связи с союзными Гитлеру режимами, называвшими себя католическими (усташи в Хорватии, режим Йозефа Тисо в Словакии). Хорватский епископ Алоизие Степинац, позднее обвиненный в тесном сотрудничестве с усташами, был произведен Пием XII в кардиналы.

Генерал войск СС Карл Вольф заявлял на Нюрнбергском процессе, что в 1943 году Гитлер поручил ему подготовить операцию по похищению Папы и вывозу его в Германию. Вместо этого Вольф якобы предупредил Пия XII о грозящей ему опасности. Многие историки подвергают сомнению достоверность информации Вольфа.

Главной претензией к Пию XII стало чрезмерно сдержанное поведение Ватикана в вопросе о преступлениях против человечности и геноциде в период Второй мировой. Хотя известны случаи протестов папской курии против преследования и массового уничтожения евреев нацистами, эти протесты были почти исключительно негласными и осуществлялись по дипломатическим каналам. Сам Папа, обращаясь в июне 1943 года к членам коллегии кардиналов, объяснял свою позицию так: "Всякое слово, сказанное Нами как компетентным авторитетом, и всякий Наш публичный намек должен быть Нами серьезно обдуман и взвешен в интересах тех же несчастных, чтобы не сделать их положение, хотя и не желая этого, еще более тяжелым и непереносимым".

Давно пора, чтобы на место спекуляций пришли результаты строгих научных исследований

При этом многие представители католической церкви участвовали в спасении евреев, а сторонники Пия XII и сейчас утверждают, что Папа создал с этой целью подпольную сеть. После войны некоторые представители еврейских организаций выражали благодарность Папе и в его лице католикам, помогавшим евреям. Пинхас Лапид, еврейский богослов и израильский дипломат, в книге "Три Папы и евреи" утверждал в 1960-е годы, что Пий XII "способствовал спасению от смерти от рук нацистов по меньшей мере 700 тысяч евреев", однако позднейшие историки подвергали сомнению истинность этой цифры.

Мнения относительно действий (или бездействия) Пия XII во время Холокоста полярно противоположны. Немецкий писатель Рольф Хоххут в прославившей его пьесе "Викарий. Христианская трагедия" изобразил Пия XII как лицемера, умышленно молчащего о совершающейся в Европе трагедии. Британский историк и журналист Джон Корнуэлл опубликовал в 1999 году книгу "Папа Гитлера: тайная история Пия XII", где пишет о роли Папы в легитимизации нацистского режима и его якобы умышленном замалчивании преступлений Холокоста. Позднее американский историк и раввин Дэвид Далин выпустил книгу "Миф о Папе Гитлера", в которой уличил Корнуэлла в массе неточностей и намеренном искажении фактов.

По мнению Пола О’Ши, автора книги "Эудженио Пачелли, политика и евреи Европы", позиция Пия XII была незавидной: "Нацисты демонизировали Папу как агента международного еврейства. Американцы и британцы были недовольны тем, что он открыто не осудил нацистскую агрессию. А русские обвинили его в том, что он – агент фашизма и нацизма".

​В 1965 – 1981 годах по распоряжению Папы Павла VI Ватикан опубликовал 11 томов документов, касающихся понтификата Пия XII, но строго лимитированный подбор этих документов, не давших ответы на большинство вопросов, касающихся Холкоста, разочаровал историков. Благодаря решению Папы Франциска ситуация, очевидно, изменится. Как считает директор Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне Сара Блумфилд, "давно пора, чтобы на место спекуляций пришли результаты строгих научных исследований, а это будет возможно только после того, как ученые получат полный доступ к архивам. В этом есть и моральный аспект: это наш долг перед уходящим поколением переживших Холокост".

С 2009 года Пий XII именуется Римско-католической церковью "досточтимым" – это означает, что одобрено начало процесса его канонизации. Пока этот процесс приостановлен, в том числе и из-за протестов еврейских организаций. Очевидно, после 2020 года будет яснее, кто все эти годы был ближе к правде – критики или защитники Эудженио Пачелли. Или же, как часто бывает в истории, правда окажется слишком сложной для однозначных выводов.