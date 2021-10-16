COVID-19: "Ситуация критическая". За сутки в РФ более 1000 жертв эпидемии

Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 1002 пациента. Общее число смертей среди инфицированных в России составляет теперь 222 315. Агентство ТАСС называет это "новым максимумом", ссылаясь на данные, опубликованные в субботу федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием.

Условная летальность осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что "окончательную летальность можно будет определить только после завершения эпидемии".

Спрогнозировать, однако, сроки завершения эпидемии и назвать условия, необходимые для её завершения пока никто не берётся.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях "стремительно заполняются". "Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" – отметил врач.

Вакцинация в России, как отмечал министр здравоохранения, необходима для выработки коллективного иммунитета. К вакцинации допущены зарегистрированные вакцины российского производства.

В январе 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко поставил задачу вакцинировать 60 % взрослого населения России в течение первого полугодия - это составило бы примерно около 70 миллионов человек.

Фактически на 14 октября 2021 года в России, согласно данным портала gogov.ru, привиты полностью или частично примерно 50,2 млн человек, полностью привиты (получили две дозы вакцины) примерно 45,7 млн человек.

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