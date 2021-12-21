COVID-вакцинацию подростков в РФ включили в календарь прививок

Министерство здравоохранения России внесло вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя.

24 ноября российский Минздрав зарегистрировал вариант вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" для детей. Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых.

Всемирная организация здравоохранения возобновила процесс рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом заявил на брифинге директор департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар.

По его словам, у России есть два срока для предоставления необходимых документов. "Часть пакета должна быть направлена до 30 декабря, а вторая часть — до конца января", — цитирует Гаспара ТАСС. Если занимающийся продвижением препарата Российский фонд прямых инвестиций предоставит необходимые документы в эти сроки, ВОЗ сможет провести инспекцию на заводах, производящих "Спутник V", в феврале.

14 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что Россия пока не предоставила всей информации для одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ. По его словам, у сторон "было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".

Ранее российские государственные СМИ намекали, что ВОЗ не регистрирует препарат из-за политической ситуации. В России препарат был зарегистрирован в августе 2020 года. Процесс одобрения в ВОЗ начался весной.

В начале декабря ВОЗ сообщила, что процесс одобрения российской вакцины перенесли на 2022 год, из-за того, что организация запросила у России "дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности "Спутника V"".