Москва не смогла предоставить Всемирной организации здравоохранения документацию, необходимую для сертификации вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российские государственные СМИ намекали, что ВОЗ не регистрирует препарат из-за политической ситуации. Президент Владимир Путин в ноябре заявил, что организация могла бы ускорить процесс сертификации, сказав, что многие страны не могут получить доступ к иммунизации "из-за недобросовестной конкуренции".

В России препарат был зарегистрирован в августе 2020 года. Процесс одобрения в ВОЗ начался весной. По словам Пескова, у Москвы и организации "было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться". Но российская сторона "постепенно адаптируется к этим требованиям", а работа продолжается (цитата по "Коммерсанту").

В октябре ВОЗ возобновила процедуру одобрения “Спутника” для экстренного применения. Занимающийся продвижением препарата Российский фонд прямых инвестиций тогда сообщил, что рассчитывает на одобрение вакцины "в ближайшие пару месяцев". В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что вакцина будет одобрена в "обозримой перспективе".