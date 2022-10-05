CPJ осудил приговор таджикскому журналисту Абдулло Гурбати

Комитет защиты журналистов (CPJ) – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке - призвал власти Таджикистана немедленно освободить журналиста Абдулло Гурбати и признать приговор ему незаконным. 4 октября суд в Душанбе приговорил Гурбати к 7,5 годам лишения свободы по трём статьям, включая оскорбление сотрудника милиции и участие в экстремистском сообществе. Вместе с ним был арестован его коллега Далер Имомали, его тоже ждёт суд.

Сам Гурбати свою вину не признал. В Комитете защиты журналистов считают, что приговор стал результатом недовольства властей Таджикистана популярностью независимой социальной журналистики, которой занимался Гурбати.

26-летний Абдулло Гурбати - независимый журналист и блогер. Последние месяцы вместе с Далером Имомали занимался подготовкой критических видеорепортажей на социальные темы, освещал социальные проблемы и жалобы граждан на власти. Как сообщает CPJ, Youtube-канал Имомали и Гурбати, где они публиковали репортажи о проблемах местных жителей и требовали отчётности от властей, был необычным для Таджикистана, и популярность канала росла в месяцы, предшествовавшие их аресту. Он насчитывает около 150 тыс. подписчиков.

Ранее Гурбати был корреспондентом информационного агентства "Азия-Плюс", еженедельника "Пайк", сотрудником Центра журналистских расследований Таджикистана. Лауреат премии VII Байконурского фестиваля короткометражного кино за лучший документальный фильм. В мае 2020 года дважды подвергся нападению во время съёмок.