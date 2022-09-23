Журналиста SOTA арестовали на 8 суток. Он освещал протесты в Москве

Журналиста издания SOTA Артема Кригера, которого задержали в Москве во время акции протеста против мобилизации, арестовали на 8 суток, передает SOTAVision.

Журналист настаивал в суде, что участие в митинге не принимал, а выполнял журналистскую работу по редакционному заданию – освещал акцию протеста против мобилизации. Тем не менее суд назначил Кригеру 8 суток ареста по статье о создании помех транспорту, пешеходам или инфраструктуре во время публичных акций. Так как на момент вынесения судебного решения он уже провел в ОВД двое суток, ему остается провести в спецприемнике еще шесть дней.

Артема Кригера задержали 21 сентября на акции протеста в Москве несмотря на то, что при нем были пресс-карта, редакционное задание и жилет. В ОВД журналисту вручили повестку в военкомат.

"Я написал, что с получением повестки не согласен, потому что я не служил, военного билета нет, я вообще студент 4-го курса, у меня отсрочка. Они хотят уточнить личную информацию, в повестке написано, что при себе нужно иметь военный билет для вручения мобилизационного предписания", – рассказал Кригер.

По состоянию на утро 22 сентября на акциях протеста против частичной мобилизации были задержаны более 1313 человек в 38 городах.

Больше новостей в видеосюжетах Радио Свобода: