CPJ: в России в СИЗО и колониях находятся 22 журналиста

По состоянию на декабрь 2023 года в мире находились в заключении не менее 320 журналистов в связи с их деятельностью. Об этом говорится в докладе Комитета защиты журналистов (CPJ) - международной неправительственной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Организация отмечает, что этот число лишённых свободы журналистов - одно из самых высоких в истории, но чуть меньше чем в 2022 году.

Больше всего журналистов находится за решёткой в Китае - 44 человека. 43 журналиста лишены свободы в Мьянме, на третьем месте Беларусь, там свободы лишены 28 журналистов.

Россия на четвёртом месте. По данным Комитета защиты журналистов, в этой стране в СИЗО или колониях находятся 22 журналиста. В докладе отмечается возросшее число заключённых журналистов в Израиле - отмечается, что речь идёт о палестинцах, которые были лишены свободы после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала войны в секторе Газа. Отмечаются также преследования журналистов в Иране, Вьетнаме, Афганистне и других странах.

Говоря о России, Комитет защиты журналистов отмечает большое число иностранных граждан или лиц с двойным гражданством, которых преследуют российские власти. В прошлом году в России были арестованы и сейчас находятся в СИЗО два журналиста с гражданством США - корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и журналистка Татаро-Башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашева. Её обвинили в том, что она не подала документы на включение самой себя в реестр так называемых иностранных агентов, а затем и в распространении "фейков" об армии. Вину она не признаёт.

Ещё 10 журналистов за решёткой в России - граждане Украины, в том числе крымские татары. Названы также имена осуждённых по различным обвинениям Ивана Сафронова, Абдулмумина Гаджиева, Марии Пономаренко. В докладе также отмечается, что российские власти выдали ордеры на арест или заочно осудили нескольких известных журналистов, живущих и работающих за рубежом. Эта практика получила распространение после российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.