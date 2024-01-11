Опубликован доклад Human Rights Watch о правах человека в 2023 году

На второй год войны против Украины российские власти ещё больше усилили в стране репрессии против инакомыслящих. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch за 2023 год.

Правозащитники обращают внимание на увеличившиеся тюремные сроки за антивоенные выступления и ликвидацию правозащитных групп.

В докладе упоминается, что в марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном вывозе украинских детей на неподконтрольные Киеву или оккупированные Россией территории Украины.

Власти России в 2023 году продолжали оказывать давление на активистов и критиков, используя обвинения в так называемой дискредитации российской армии, а таже в фейках о российской армии. По данным "ОВД-Инфо", в прошлом году по статье о фейках про российскую армию были осуждены около 80 человек, по статье о дискредитации армии – более 50.

В документе упоминаются российский оппозиционный политик Илья Яшин, в конце 2022 года осуждённый на восемь с половиной лет колонии по статье о фейках про российскую армию, и оппозиционер Владимир Кара-Мурза – суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 25 годам колонии.

Российские власти также продолжили давление на независимые СМИ, отмечают составители доклада. В частности, были объявлены так называемыми нежелательными организациями телеканал "Дождь", издания "Медуза", "Проект", "Новая газета Европа". За репосты материалов "нежелательных СМИ" в период с 2022 по 2023 год осуждены не менее пяти человек, говорится в документе.

В 2023 году российские власти стали всё чаще преследовать журналистов. В частности, в марте в России задержали журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвинили в госизмене и отправили в СИЗО "Лефортово".

Осенью в Казани задержали журналистку Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву по время её поездки в Россию по семейным обстоятельствам. Курмашеву обвиняют в неисполнении законодательства о так называемых иностранных агентах. По версии следствия, Курмашева должна была сама предоставить документы для включения её в реестр иноагентов. В то же время Минюст по своей инициативе не включал журналистку в этот реестр. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Алсу Курмашева вину не признаёт.

11 декабря против журналистки завели ещё одно уголовное дело – о распространении фейков о российской армии. Следствие считает, что Курмашева причастна к распространению книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину".

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Human Rights Watch напоминает, что с начала войны погибли около 10 тысяч мирных граждан, несколько миллионов человек покинули страну и стали переселенцами.

Российские войска, по данным правозащитников продолжали неизбирательные атаки, которые привели к многочисленным жертвам среди населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

За два года войны Украина стала одной из самых заминированных стран мира. По данным Human Rights Watch, минами загрязнены около 174 тысяч квадратных километров территории страны. На разминирование могут уйти десятилетия.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила с начала российского вторжения более тысячи атак на медучреждения и медицинские транспортные средства.

С февраля 2022 по сентябрь 2023 года, по подсчётам составителей доклада, на территории Украины были разрушены или повреждены почти четыре тысячи школ и других образовательных учреждений. Вместе с тем, украинские власти сохранили доступ детей к образованию – в очном и дистанционном формате.

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