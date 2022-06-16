CША расследуют дело об американских микросхемах в военной технике РФ

Агенты ФБР вместе с министерством торговли США начали расследовать дело об американских чипах в российской военной технике, участвующей в боевых действиях в Украине. Речь идёт о западных компонентах в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках и наземном оборудовании. Об этом пишет The Washington Post.

Как утверждает в своём отчёте Conflict Armament Research (CAR), исследователи обнаружили в российской технике компоненты, произведённые 70 разными компаниями, базирующимися в США и Европе.

Многие микросхемы были изготовлены до того, как США ужесточили экспортные ограничения после аннексии Россией Крыма в 2014 году, но часть оборудования была произведена в 2020 году.

В апреле группа исследователей из британского Королевского института объединенных вооружений нашла в российской технике в Украине компьютерные микросхемы 12 американских компаний, в том числе Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi.