Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тысячи человек

Потери Украины убитыми и ранеными в Донбассе составляют до одной тысячи человек в день. Об этом во время визита в США заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия, сообщает Axios.

По словам Арахамии, за последние две недели число потерь значительно выросло и ежедневно составляет от 200 до 500 украинских солдат.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна ежедневно теряет до 100 человек убитыми в Донбассе, не менее пятисот получают ранения.

В то же время Арахамия считает, что несмотря на потери, у Украины есть силы для борьбы в Донбассе. По его словам, Украина мобилизовала один миллион человек и имеет возможность призвать ещё два миллиона. Однако их надо вооружить, заявил Арахамия.

Говоря о переговорах, Арахамия отметил, что участники украинской переговорной группы еженедельно созваниваются со своими российскими коллегами. Однако, по его словам, переговорная позиция Украины "на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", — сказал Арахамия. Украинские военные должны перейти в контрнаступление, чтобы вернуть территории, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США и страны НАТО ускорить поставки в Украину вооружения, включая тяжелую артиллерию. Советник президента Украины Михаил Подоляк подсчитал, что для перелома ситуации на фронтах и уверенной победы украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов — это больше, чем, например, есть у армии Германии или Великобритании.

15 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на миллиард долларов, в который входят в том числе поставки артиллерии.