"Cтая чёрных лебедей над головами"

ВСУ в ночь на четверг снова атаковали Москву, налет нап город совершили более 180 беспилотников. Как отмечает "Агентство", БПЛА и их обломки упали как минимум в 10 местах в Москве и Подмосковье. Удары привели к пожарам на территории крупнейшего столичного нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

Его работу уже приостанавливали во вторник, после предыдущего удара. Москва подвергается налетам дронов третий день подряд. На этот раз атака ВСУ была наиболее мощной. Как пишет телеграм-канал "Осторожно новости", в аэропортах Москвы задержали свыше 200 рейсов.

Пропагандист Владимир Соловьев при этом предлагает москвичам, переживающим за безопасность, уезжать из города, только если в них "нет ничего русского". А военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин призвал вообще не обращать внимание на беспилотники. По его словам, нужно "начинать беспокоиться, только когда под окнами начнет бить самоходный миномет".

Несколько дней назад журналист Радио Свобода Марк Крутов выяснил, что между 19 и 21 мая к северу и востоку от столицы появились как минимум 7 новых вышек с зенитно-ракетными комплексами "Панцирь". Всего, по данным Крутова, с 2023 года вокруг Москвы поставили более 100 установок ПВО. Однако военный эксперт Юрий Федоров считает, что система ПВО вокруг Москвы не справляется.

Тем временем телеканал CBS со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что Россия могла столкнуться с нехваткой одного из ключевых типов зенитных ракет-перехватчиков. Как отмечает "Агентство", наблюдается дефицит ракет для комплексов С-300. Одна из причин – в том, что российская армия использует С-300 не только для противовоздушной обороны, но и для ударов по наземным целям в Украине, говорят источники издания.

Уязвимые места российской противовоздушной обороны обсуждаем в программе "Лицом к событию" с военным экспертом Сергеем Ауслендером и политологом Наталией Шавшуковой.