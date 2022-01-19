Cуд признал невменямым срочника, убившего сослуживцев в Воронеже

Западный окружной военный суд признал невменяемым и освободил от уголовной ответственности солдата-срочника Антона Макарова, убившего троих сослуживцев в воинской части в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Макарова обвиняли в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, хищении оружия и угоне двух автомобилей.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили специалисты из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, Макаров страдает психическим расстройством, "в связи с чем не осознает в настоящее время и не мог осознавать во время совершения преступления свои действия". Суд решил направить Макарова на принудительное лечение.

Рано утром 9 ноября 2020 года на аэродроме "Балтимор" в Воронеже рядовой Антон Макаров убил топором с пожарного щита дежурного по полку майора Сергея Ермолаева, после чего завладел табельным оружием офицера и открыл стрельбу. Погибли два человека, ещё один был ранен. После этого Макаров сбежал и на угнанных машинах пытался добраться до Орловской области. Его задержали в тот же день. Тогда сообщалось, что причиной трагедии стал конфликт рядового с проверяющим офицером.