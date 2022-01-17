Cуд в Киеве перенёс решение о мере пресечения для Порошенко на 19 января

Поздно вечером в понедельник представитель Печерского районного суда в Киеве объявил, что постановление о мере пресечения для Петра Порошенко будет оглашено 19 января. Ему предъявлено подозрение в государственной измене.

Как уже сообщалось ранее в понедельник, 17 января, бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел из Варшавы в киевский аэропорт Жуляны.



На пограничном контроле у Порошенко на несколько минут забрали паспорт, однако после протестов вернули его и пропустили через границу вместе с группой сопровождения.

Порошенко заявил, что власти пытались придумать предлог для того, чтобы не допустить его на территорию Украины, но им это не удалось. Порошенко призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко - непримиримые политические противники.