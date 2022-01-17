Уголь из "ДНР". В чем обвиняют бывшего президента Украины Петра Порошенко?

Печерский районный суд города Киева перенес на 19 января решение по делу пятого президента Украины Петра Порошенко . Его подозревают в госизмене и пособничеестве террористической деятельности. Речь идет о причастности к поставкам угля высшего сорта – антрацита –​ в разгар боевых действий на востоке Украины из контролировавшейся тогда пророссийскими сепаратистами "ДНР". Поставки были необходимы для обеспечения работы тепловых электростанций осенью 2014 года и зимой 2015-го.

Прокуратура потребовала для бывшего президента два месяца ареста или залог в размере 1 миллиарда гривен (более 45 миллионов долларов США по нынешнему курсу), а также соблюдение ряда ограничений: запрет покидать Киев без разрешения следственных органов, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и регулярно участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях. В качестве объяснения для таких ограничений сторона обвинения ссылалась на возможности подозреваемого оказывать давление на свидетелей, препятствовать расследованию и скрывать доказательства. Во время рассмотрения дела в суде адвокаты Порошенко настаивали на том, что есть ряд процессуальных нарушений, а также что нет убедительных доказательств того, что Порошенко может препятствовать расследованию, оставаясь на свободе.

Порошенко является депутатом Верховной Рады Украины от оппозиционной партии "Европейская солидарность". Он не сможет выплатить залог, так как его имущество было арестовано 6 января на основании подозрений в госизмене.

Выступая в суде, бывший президент Украины заявил, что не знал о схеме поставки угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. На вопрос, обсуждал ли политик поставки с другими подозреваемыми по делу, он ответил отрицательно. Порошенко заявил, что говорил только с членами правительства о вопросах энергетической безопасности, а контракты и поставки не входят в полномочия президента: "Если речь идет о каких-то контрактах, каких-то фирмах… Я не знаю. Я с Медведчуком никогда не обсуждал. Я никогда в жизни не видел Кузяру и других. Хотя сегодня я с удивлением узнал, что его четыре месяца держат под [домашним арестом]... для того, чтобы он дал показания против меня".

Судебное заседание проходило при скоплении большого количества сотрудников силовых ведомств у здания суда, а также сторонников Петра Порошенко, которые скандировали слова поддержки.

Порошенко вернулся на родину для участия в судебном заседании утром 17 января после праздничных каникул, которые провел в нескольких странах Евросоюза. Накануне он провел пресс-конференцию в Варшаве, на которой заявил, что не собирается прятаться, а намерен вернуться на родину для участия в судебном заседании: "Я возвращаюсь в Украину, чтобы бороться за Украину, а не чтобы бороться с Зеленским". Он добавил, что Зеленский для него – оппонент, а не враг. Порошенко при этом считает дело против него политически мотивированным и инициированным офисом действующего президента Украины.

В аэропорту "Киев" в понедельник бывшего президента Украины встречали сотни сторонников, Порошенко выступил перед ними с речью и пообещал явиться в суд, заседание которого было назначено на 11 утра.

Вскоре после этого на брифинге в Государственном бюро расследований рассказали, что Порошенко "отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя. При этом находившиеся с ним лица оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях. Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако, после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы скрылись", – рассказала сотрудник бюро расследований Татьяна Сапьян.

Бывшего президента Украины критиковали и в Офисе президента Украины. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что поведение Порошенко в аэропорту демонстрирует неуважение к процессуальным действиям и оно "не имеет отношения к реальной политике".

Политолог Олег Саакян в интервью телеканалу "Настоящее время" считает действия Порошенко верными:

– Мы видели, как менялись даты возвращения Порошенко: сначала было объявлено о начале января, потом - о второй половине января. Кажется, неспроста выбрали 17 число (это дата возвращения Алексея Навального в Россию после лечения в Германии последствий его отравления в прошлом году, когда политика задержали в аэропорту – Прим.РС). Значит, мы можем предположить, что в штабе хотели этих параллелей... Но все-таки в Украине абсолютно другой контекст и абсолютно другие правила игры. Представить себе российские действия в Украине – за гранью допустимого… В интересах Офиса президента было вручить повестку до Нового года, и во время праздников провести все нелицеприятные процедуры, когда достаточно сложно вывести людей на улицы. И Порошенко вовремя уехал за границу, чтобы выстроить логику защиты, а также, чтобы не дать власти активизировать скорость преследований… Я думаю, что в ближайшее время мы увидим кампанию по дискредитации Порошенко в медиа и ему придется ответить на эти вызовы – например, расследованиями, данными из материалов следствия, благодаря которым станет понятно, в чем же действительно подозревают бывшего президента и почему это по мнению следствия небезосновательные доказательства. Очень прискорбно, что все это происходит на фоне риска российского вторжения и отвлекает внимание от реальных угроз, стоящих перед Украиной, - говорит политолог.

Давнее дело об угле

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Петра Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям (имеются в виду непризнанные "ДНР" и "ЛНР") в декабре прошлого года. В основе обвинения – действия бывшего украинского президента после начала вооруженного противостояния в Донбассе, когда поставка угля из самопровозглашенных регионов Украины стала невозможной. При этом тепловые электростанции страны крайне зависимы от антрацита, сорта угля, который добывают в Донецком угольном бассейне. Политика подозревают в участии в схеме нелегальной поставки топлива со временно оккупированных территорий Донбасса на сумму около 1,5 миллиарда гривен (приблизительно 70 миллионов долларов США). Следственные органы Украины характеризует это как "поддержка российских интересов".

Решение о возбуждении уголовного дела привело к тому, что 6 января было арестовано имущество политика. Помимо того, что Порошенко является лидером сейчас находящейся в оппозиции партии "Европейская солидарность", которую финансирует, ему принадлежат ряд телеканалов, кондитерских предприятий и несколько фабрик по производству различных видов промышленных товаров.

Порошенко стал, по сути, третьим украинским политиком – подозреваемым по угольному делу. Первым был лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и близкий родственник президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. Выдвинутые против него следствием обвинения рассматривались судом на протяжении всего прошлого года, сейчас Медведчук находится под домашним арестом. Его подозревают в том же – государственной измене и пособничеству террористическим организациям. Правда, помимо поставок угля, обвинение строится и вокруг регистрации им компании, которая занимается разведкой нефтегазового месторождения в Крыму и оформлена по правилам российского законодательства (Украина и международное сообщество не признают Крым территорией России).

В случае угля, речь идет о поставке, которая осуществлялась в разгар боевых действий на востоке Украины. В августе 2014 года Министерство энергетики и угольной промышленности начало готовиться к отопительному сезону, и чтобы он не стал причиной энергетического кризиса озаботилось покупкой угля для теплоэлектростанций. Уголь решено было закупить в Южноафриканской Республике. Об этом удалось договориться государственному предприятию "Укринтерэнерго", однако поставки сорвались. В 2014 году Украина могла закупать уголь у России, Москва ввела мораторий на поставки антрацита Украине только в январе 2015 года. Но украинское ведомство не могло закупать уголь у страны, которая оккупировала часть территории Украины, а также вела боевые действия в Донбассе. Решением была закупка угля с шахт на неподконтрольной уже тогда Киеву территориях. В связи с этим еще одним подозреваемым по этому делу стал бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин, который объявлен в международный розыск, суд уже арестовал его имущество. Еще один подозреваемый – предприниматель Сергей Кузяра – находится, как и Виктор Медведчук, под домашним арестом.

Именно Сергей Кузяра, по версии следствия, обратился тогда к правительству Украины с предложением закупать уголь в самопровозглашенной "ДНР". В сентябре прошлого года известный в угольной отрасли предприниматель был экстрадирован из Турции в Украину и оказался под домашним арестом. Поставки, якобы предложенные им, осуществлялись через два государственных предприятия - "Луганскуголь" и "Шахта им. Киселева", которые для этого оформили свою деятельность в Киеве, несмотря на то, что находились под контролем пророссийских сепаратистов Донбасса. С этими компаниями был заключен контракт украинской государственной компанией "Центрэнерго" на сумму более трех миллиардов гривен (около 200 миллионов долларов США), но по факту по контракту было уплачено значительно меньше из-за сложностей с оплатой. К тому времени украинские банки уже закрыли филиалы в "ДНР" и "ЛНР". Прокуратура Украины предполагает, что средства для оплаты угля перевозились наличными через линию разграничения в Донбассе.

Когда Виктор Медведчук отвечал на вопросы судьи – во время избрания ему меры пресечения в прошлом году – он утверждал, что в закупке угля не было ничего противозаконного, так как действовал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят Верховной радой Украины 15 сентября 2014 года в рамках выполнения Минских соглашений и только в марте 2015 года действие этого закона было приостановлено до проведения демократических выборов, согласно законодательству Украины. При этом признание "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями в Украине произошло в конце января 2015 года. В это время уголь из самопровозглашенных "республик", контролируемых Россией, продолжал поступать на теплоэлектростанции Украины.

Сегодня украинская прокуратура утверждает, что случившееся стало следствием заговора высших должностных лиц государства. Дело в том, что в марте прошлого года в СМИ были опубликованы записи разговоров предположительно Виктора Медведчука с тогда помощником российского президента Владиславом Сурковым. Эти пленки свидетельствуют о том, что при поставках электроэнергии после аннексии Крыма Россией была разработана схема, при которой из России электроэнергия шла в Украину, а Украина поставляла ее уже на полуостров. Этот путь поставок перестал работать только после того, как украинские активисты повредили линии электропередачи и Киев потребовал, чтобы в договоре было прописано, что Крым – это территория Украины. О том, действительно ли схема поставки угля из "ДНР" осуществлялась на основании закулисных договоренностей, вопреки боевым действиям в Донбассе и аннексии Крыма Россией, предстоит узнать в ближайшее время. Ряд украинских активистов указывали на это и ранее, однако суд, как многие надеются, поставит окончательную точку, опираясь на доказательства. Петр Порошенко при этом отрицает свою причастность к возникшей осенью 2014 года схеме поставок угля из "ДНР" и "ЛНР".

Официальные представители нескольких западных стран ранее заявляли о том, что внимательно следят за уголовным делом, которое было начато в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, такое заявление делали представители Евросоюза, а также Канады. "Крайне важно, чтобы любое расследование отвечало самым высоким стандартам прозрачности, справедливости, законности и непредвзятости", – говорится в официальном заявлении дипломатического представительства Канады в Украине.