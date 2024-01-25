Cупругов из Ленобласти арестовали за листовки на украинском языке

В Ленинградской области гатчинский городской суд арестовал до 29 февраля супружескую пару, художницу Анастасию Дюдяеву и ювелира Александра Доценко, по обвинению в призывах к терроризму.
По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", супругов задержали 24 января, проведя у них в квартире обыск, после чего их увезли на допрос в управление ФСБ по Гатчине.
По версии спецслужбы, Дюдяева изготовила листовки на украинском языке, на которых среди прочего была надпись "Путина на виселицу", а затем разложила их в магазине "Лента". О роли её мужа не сообщается.
- В ноябре прошлого года суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам колонии художницу Сашу Скочиленко - за то, что она на месте ценников в продуктовом магазине разместила стикеры с информацией о военных преступлениях на территории Украины. Скочиленко признали виновной в распространении фейков о российской армии. Художница признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.
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