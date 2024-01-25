Cупругов из Ленобласти арестовали за листовки на украинском языке

В Ленинградской области гатчинский городской суд арестовал до 29 февраля супружескую пару, художницу Анастасию Дюдяеву и ювелира Александра Доценко, по обвинению в призывах к терроризму.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", супругов задержали 24 января, проведя у них в квартире обыск, после чего их увезли на допрос в управление ФСБ по Гатчине.

По версии спецслужбы, Дюдяева изготовила листовки на украинском языке, на которых среди прочего была надпись "Путина на виселицу", а затем разложила их в магазине "Лента". О роли её мужа не сообщается.