Защита Саши Скочиленко обжаловала вынесенный ей приговор

Художница Саша Скочиленко обжаловала приговор, вынесенный ей судом в Санкт-Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Об этом в пятницу сообщил "Интерфакс" со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.

Из картотеки Василеостровского районного суда, который рассматривал дело, следует, что жалоба была подана адвокатом 30 ноября.

Поводом для уголовного преследования Скочиленко стала антивоенная акция художницы. В магазине "Перекрёсток" она наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными в ходе вторжения в Украину и гибели мирных жителей.

16 ноября Василеостровский суд Петербурга приговорил Сашу Скочиленко к семи годам колонии по обвинению в распространении "фейков". Приговор огласила судья Оксана Демяшева. Художница признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.