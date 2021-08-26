"Да как от него откажешься". Рунет о двойном гражданстве чиновников

Владимир Путин разрешил чиновникам с иностранным гражданством (в дополнение к российскому) оставаться на госслужбе, если они "не могут" от него отказаться. Формулировка весьма двусмысленная.

Ирек Муртазин:

В указе нет разъяснения, что такое "не зависящие от чиновника причины". Но есть призыв "принимать все возможные меры, направленные на прекращение" иностранного гражданства". Так это любой чиновник с двойным гражданством скажет, что он принял все возможные меры, но, увы, не смог избавиться от второго паспорта…

Верить на слово? А как еще? Презумпцию честности чиновников никто не отменял…



Но от путинского указа все равно дурно пахнет. Давно ли приняли поправки в новую конституцию? А когда агитировали за поправки, активно педалировался запрет на иностранное гражданство для госслужащих.[...]



Что же это получается? Путин опасается, что если запретить чиновникам двойное гражданство, то Россия может остаться без чиновников? Получается, что гарант конституции поправил поправленную конституцию?

Анастасия Буракова:

Ой, россиян опять обманули. Обещали "только патриотов" во власти, а тут вдруг указ президента – можно и со вторым гражданством служить государству российскому, если оно не прекращено "по не зависящим причинам".

Задумка понятна: принимаем поправки, нужно прикрыть обнуление Путина популизмом. До кучи вписали запрет на двойное гражданство для чиновников. Служил бипатрид государству верой и правдой, что с ним делать? Или дитё чиновника подросло.

Можно было прописать, что относится президентский указ только к тем, кто уже был на госслужбе до вступления поправок в силу. И, допустим, обязанность представить официальный ответ от иностранного государства об отказе в выходе из гражданства.

Законы пишут так, чтобы для кого надо можно было сделать исключение. Абстрактные формулировки про "представление доказательств невозможности выхода из гражданства" – какие доказательства? Видимо, зависит от того, кто просит. Комиссия на основе своих нигде не прописанных критериев решает, "казнить или помиловать". Тоже смотря кого.

Михаил Светов:

НУ НЕ ОТПУСКАЕТ ИХ ГРАЖДАНСТВО ИТАЛИИ. А кого не отпускает – будет определять Президент личным указом. Система – во

Медиатехнолог:

Этой оговоркой как раз отсекаются все руководители органов исполнительной власти, от премьер-министра, до самого последнего министра заборостроения в какой-нибудь Костромской области.

Мария Снеговая:

То есть в выборах участвовать кандидатам с иностранным гражданством нельзя. Но можно работать на госслужбе!?!

Павел Пряников:

Ага, ЦРУ, МИ-6 или Моссад прям не дают избавиться от иностранного гражданства российскому начальству.

Т.е. курс на конвергенцию номенклатуры в Запад будет продолжен. Сразу вспоминается топ-чиновник государственной ВГТРК Брилёв с английским гражданством, и что это воспринимается начальством как нормальность (т.е. пропагандой всяких "скреп" для россиян занимается натурально англичанин).

И вот это и есть настоящая национальная идея России – врастание высших 100 тыс. семей в Запад (в "агрессивные страны НАТО").

Фёдор Крашенинников:

А все-таки интересно, как у путинских чиновников образуются вторые гражданства, от которых потом никак не избавиться?

Гражданство – это не вирус, его нельзя взять и случайно подцепить. Это надо долго и целенаправленно предпринимать усилия или заплатить изрядные деньги. А скорее и то, и другое. Даже если человек от рождения имеет право на какое-то гражданство, он должен все равно похлопотать.

Теперь сначала: то есть, некоторые патриоты хлопотали и платили, платили и хлопотали, а теперь такие - ну никак мы не можем избавиться от окаянного второго гражданства!

Серьезно? А получали-то зачем? От избытка патриотизма и державности?

Александр Головач:

Мы ещё не успели отойти от "вынужденной коррупции", а тут уже новый прикол – иностранное гражданство непреодолимой силы

Григорий Погосян:

А правда, что правительство выделит компенсации чиновникам, чье имущество пострадало при наводнении в Германии?..

На самом деле, у путинского решения есть предъявленная обществу формальная причина. Об этом пишет Олег Кашин в колонке для Republic (полная версия доступна подписчикам издания):

У указа Владимира Путина, разрешающего (вопреки путинской же поправленной конституции) российским чиновникам иметь двойное гражданство, даже есть вполне пристойное публичное объяснение — после присоединения Крыма на российской госслужбе оказалось некоторое количество новых граждан, исторически имеющих украинские паспорта и при этом не имеющих возможности отказаться от них, потому что Украина считает этих своих граждан пособниками оккупантов, и если, скажем, Наталья Поклонская приедет в условный Херсон отказываться от гражданства, ее схватят и посадят в тюрьму; это вполне серьезно, это объективная проблема, которую странно игнорировать, лишая всех крымчан права служить их новому (оно же – родная гавань) Отечеству. Такое объяснение звучало бы относительно достойно, и даже имея в виду, что законное исключение неминуемо станет лазейкой не только для жителей полуострова (московский замминистра с кипрским или, скажем, израильским паспортом, если спросят, сможет ответить, что он сам крымчанка, дочь офицера, и все не так однозначно), но, помимо собственно ситуации с гражданствами, в этом сюжете есть еще кое-что существенное, а именно – ни в каких пристойных или убедительных пояснениях по этому, в общем, скандальному поводу российское государство не нуждается в принципе, ему никто не задает вопросов, и сама скандальная ситуация, если ее вообще можно назвать скандальной, существует только в пузырях соцсетей, где пишут по привычке "а иноагент все равно ты, юзернейм", и острая когда-то шутка повторяемая теперь и по этому необязательному поводу, звучит даже не дежурно – ее просто уже и не замечает никто.