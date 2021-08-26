"Да как от него откажешься". Рунет о двойном гражданстве чиновников

Владимир Путин разрешил чиновникам с иностранным гражданством (в дополнение к российскому) оставаться на госслужбе, если они "не могут" от него отказаться. Формулировка весьма двусмысленная.
В указе нет разъяснения, что такое "не зависящие от чиновника причины". Но есть призыв "принимать все возможные меры, направленные на прекращение" иностранного гражданства". Так это любой чиновник с двойным гражданством скажет, что он принял все возможные меры, но, увы, не смог избавиться от второго паспорта…
Верить на слово? А как еще? Презумпцию честности чиновников никто не отменял…
Но от путинского указа все равно дурно пахнет. Давно ли приняли поправки в новую конституцию? А когда агитировали за поправки, активно педалировался запрет на иностранное гражданство для госслужащих.[...]
Что же это получается? Путин опасается, что если запретить чиновникам двойное гражданство, то Россия может остаться без чиновников? Получается, что гарант конституции поправил поправленную конституцию?
Ой, россиян опять обманули. Обещали "только патриотов" во власти, а тут вдруг указ президента – можно и со вторым гражданством служить государству российскому, если оно не прекращено "по не зависящим причинам".
Задумка понятна: принимаем поправки, нужно прикрыть обнуление Путина популизмом. До кучи вписали запрет на двойное гражданство для чиновников. Служил бипатрид государству верой и правдой, что с ним делать? Или дитё чиновника подросло.
Можно было прописать, что относится президентский указ только к тем, кто уже был на госслужбе до вступления поправок в силу. И, допустим, обязанность представить официальный ответ от иностранного государства об отказе в выходе из гражданства.
Законы пишут так, чтобы для кого надо можно было сделать исключение. Абстрактные формулировки про "представление доказательств невозможности выхода из гражданства" – какие доказательства? Видимо, зависит от того, кто просит. Комиссия на основе своих нигде не прописанных критериев решает, "казнить или помиловать". Тоже смотря кого.
НУ НЕ ОТПУСКАЕТ ИХ ГРАЖДАНСТВО ИТАЛИИ. А кого не отпускает – будет определять Президент личным указом. Система – во
Этой оговоркой как раз отсекаются все руководители органов исполнительной власти, от премьер-министра, до самого последнего министра заборостроения в какой-нибудь Костромской области.
То есть в выборах участвовать кандидатам с иностранным гражданством нельзя. Но можно работать на госслужбе!?!
Ага, ЦРУ, МИ-6 или Моссад прям не дают избавиться от иностранного гражданства российскому начальству.
Т.е. курс на конвергенцию номенклатуры в Запад будет продолжен. Сразу вспоминается топ-чиновник государственной ВГТРК Брилёв с английским гражданством, и что это воспринимается начальством как нормальность (т.е. пропагандой всяких "скреп" для россиян занимается натурально англичанин).
И вот это и есть настоящая национальная идея России – врастание высших 100 тыс. семей в Запад (в "агрессивные страны НАТО").
А все-таки интересно, как у путинских чиновников образуются вторые гражданства, от которых потом никак не избавиться?
Гражданство – это не вирус, его нельзя взять и случайно подцепить. Это надо долго и целенаправленно предпринимать усилия или заплатить изрядные деньги. А скорее и то, и другое. Даже если человек от рождения имеет право на какое-то гражданство, он должен все равно похлопотать.
Теперь сначала: то есть, некоторые патриоты хлопотали и платили, платили и хлопотали, а теперь такие - ну никак мы не можем избавиться от окаянного второго гражданства!
Серьезно? А получали-то зачем? От избытка патриотизма и державности?
Мы ещё не успели отойти от "вынужденной коррупции", а тут уже новый прикол – иностранное гражданство непреодолимой силы
А правда, что правительство выделит компенсации чиновникам, чье имущество пострадало при наводнении в Германии?..
На самом деле, у путинского решения есть предъявленная обществу формальная причина. Об этом пишет Олег Кашин в колонке для Republic (полная версия доступна подписчикам издания):
У указа Владимира Путина, разрешающего (вопреки путинской же поправленной конституции) российским чиновникам иметь двойное гражданство, даже есть вполне пристойное публичное объяснение — после присоединения Крыма на российской госслужбе оказалось некоторое количество новых граждан, исторически имеющих украинские паспорта и при этом не имеющих возможности отказаться от них, потому что Украина считает этих своих граждан пособниками оккупантов, и если, скажем, Наталья Поклонская приедет в условный Херсон отказываться от гражданства, ее схватят и посадят в тюрьму; это вполне серьезно, это объективная проблема, которую странно игнорировать, лишая всех крымчан права служить их новому (оно же – родная гавань) Отечеству. Такое объяснение звучало бы относительно достойно, и даже имея в виду, что законное исключение неминуемо станет лазейкой не только для жителей полуострова (московский замминистра с кипрским или, скажем, израильским паспортом, если спросят, сможет ответить, что он сам крымчанка, дочь офицера, и все не так однозначно), но, помимо собственно ситуации с гражданствами, в этом сюжете есть еще кое-что существенное, а именно – ни в каких пристойных или убедительных пояснениях по этому, в общем, скандальному поводу российское государство не нуждается в принципе, ему никто не задает вопросов, и сама скандальная ситуация, если ее вообще можно назвать скандальной, существует только в пузырях соцсетей, где пишут по привычке "а иноагент все равно ты, юзернейм", и острая когда-то шутка повторяемая теперь и по этому необязательному поводу, звучит даже не дежурно – ее просто уже и не замечает никто.
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