Дагестанский чиновник погиб в Белгородской области от удара дрона

В Белгородской области в результате удара дрона по грузовику погиб замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев, а также двое представителей общественной организации "Самооборона". Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Кроме того, по его словам, был ранен "сопровождающий, общественник Шамиль".

Как утверждает Меликов, Гаджиев сопровождал конвой с помощью для российских военнослужащих, собранной в Дагестане "простыми жителями". Под удар попали "ГАЗель" и легковой автомобиль. Меликов называет конвой "гуманитарным", отмечая, что грузовики везли продукты, необходимые для инженерных работ инструменты, письма детей.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков 23 декабря сообщил, что днем ранее в районе села Грушевка, расположенного неподалёку от границы с Украиной, FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего погибли трое мужчин, а четвертый получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Машина полностью сгорела. Другие подробности он не приводил, отмечает "Настоящее Время".