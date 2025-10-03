"Важные истории": в Курской области погибли не менее 60 срочников

Летом и осенью 2024 года не менее 60 российских военнослужащих-срочников погибли в Курской области во время наступления украинской армии, подсчитали "Важные истории", изучив сообщения в СМИ, публикации родственников в соцсетях и реестр наследственных дел. Издание публикует имена и фотографии погибших.

По данным журналистов, среди погибших были призывники из 34 регионов, в том числе по пять – из Краснодарского и Красноярского краёв, четыре – из Алтайского края и по трое – из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана.

Средний возраст погибших – около 20 лет. Почти половина из 60 срочников погибла в течение первых семи дней после начала операции украинской армии. В первый же день наступления ВСУ, шестого августа 2024 года, в селе Новоивановка в Суджанском районе погибли пять срочников 30-й артиллерийской бригады. 7 и 10 августа погибли как минимум по восемь срочников. Большинство из них служили в 488-м полку (воинская часть 12721 в Клинцах Брянской области), отмечает "Настоящее Время".

Хотя президент Владимир Путин с самого начала российского вторжения в Украину обещал, что в срочники не будут участвовать в боевых действиях, в Курской области их не отвели в тыл, как утверждают "Важные истории", и после начала украинского наступления. В результате около 20 срочников погибли в сентябре, среди них 7 человек, предположительно, при ударе по школе в селе Весёлое рядом с границей, где размещались срочники.

Ещё более 60 российских военных-срочников, пишут "Важные истории", вероятно, пропали без вести в Курской области.

По подсчётам Русской службы "Би-би-си", "Медиазоны" и команды волонтеров, до начала украинской операции в Курской области на войне против Украины погибли не менее 159 срочников. Украинский проект "Хочу жить" в апреле 2025 года опубликовал имена 217 срочников, погибших с начала полномасштабного вторжения. Список, как отмечается, "не является исчерпывающим". В нем нет тех, кто попал в плен, считается пропавшим без вести или получил ранения. При этом он включает не только тех, кто погиб в боях, но и совершивших суицид, убитых сослуживцами, умерших в районах боевых действий. Радио Свобода не может подтвердить достоверность данных проекта. Российские власти не публикуют и не комментируют информацию о потерях.