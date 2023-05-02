Дания отправит Украине военную помощь на $250 млн

Дания предоставит Украине военную помощь на сумму 1,7 миллиардов датских крон (250 миллионов долларов). Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Дания передаст Украине машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону. В сообщении Минобороны страны отмечается, что на данный момент это крупнейший пакет военной помощи из Дании, он предназначен для поддержки украинского наступления.

"Новый пакет военных пожертвований является нашим крупнейшим на сегодняшний день, а общая поддержка со стороны Дании сейчас составляет почти 11 миллиардов датских крон", – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Как сообщает Reuters, Троэльс Лунд Поульсен также отметил, что Дания с начала 2024 года сократит свое военное присутствие в Ираке и вместо этого сосредоточится на странах Балтии, предложив НАТО батальон для защиты региона.

Ожидается, что батальон будет насчитывать от 700 до 1200 солдат и будет дислоцироваться в Латвии от четырех до шести месяцев каждый год. В остальное время войска будут оставаться в Дании, готовые к переброске в страны Балтии в случае кризиса.