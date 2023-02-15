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Дания и Нидерланды не станут передавать Украине танки "Леопард"

Танк "Леопард-2"

Нидерланды и Дания не поставят Украине танки "Леопард-2" из своих запасов. Правительства стран пересмотрели своё решение о передаче Киеву современных боевых машин. Об этом сообщает газета Die Welt ссылаясь на запросы по адресу правительств Нидерландов и Дании.

Нидерланды собирались передать Украине 18 танков "Леопард-2", которые были взяты в лизинг у Германии и находятся на службе в германо-нидерландском батальоне. Теперь, в ответ на запрос газеты, представители властей страны ответили, что не смогут предоставить эти танки Украине. Источники издания в правительстве Дании также заявили, что страна не будет поставлять "Леопард-2" из своих запасов.

Die Welt сообщает, что обе страны в качестве компенсации возьмут на сеья часть расходов по ремонту 100 танков "Леопард-1", которые Германия намерена передать Украине.

По информации газеты, передавать Киеву танки "Леопард-2" также отказываются Швеция и Финляндия. Обе страны ждут вступления в НАТО и намерены отправить технику уже после того, как станут членами альянса.

  • В январе США объявили о готовности поставить 31 танк "Абрамс", а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков "Леопард", а также даст разрешение другим странам на поставки "Леопардов" Украине. О готовности передать украинской армии часть танков "Леопард" из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако они не могли сделать это без разрешения Германии – страны производителя этой техники. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в её официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.

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