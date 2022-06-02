Дания присоединится к оборонной политике Евросоюза

Дания присоединится к общей оборонной политике Еврсоюза.На состоявшемся 1 июня референдуме эту инициативу поддержали две трети датчан, 33 процента высказались против. Результаты голосования объявила накануне вечером премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Решение о проведении референдума власти сстраны приняли после того, как соседние Швеция и Финляндия объявили о намерении вступить в НАТО на фоне военного вторжения России в Украину.

Дания "послала очень чёткий сигнал своим союзникам в НАТО и в Европе, а также российскому президенту Владимиру Путину", сказала датский премьер. "Когда Путин вторгается в свободную и независимую страну и угрожает стабильности Европы, мы усиливаем поддержку другу друга," - добавила Метте Фредериксен. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен , это решение принесёт пользу не только Дании, но и ЕС.

Последние 30 лет, будучи членом НАТО, Дания была единственным членом Евросоюза, который не участвовал в формировании общей оборонной политики.Теперь Копенгаген сможет подключать своих солдат к военным миссиям ЕС, финансировать оборонные программы, уучаствовать в разработках новых вооружений.