"Мы не дрогнули". Стокгольм и Хельсинки отказываются от нейтралитета

Агрессия России в отношении Украины радикально изменила политический ландшафт Европы, но совсем не так, как предполагал Владимир Путин. Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса (первая придерживалась нейтралитета 213 лет, вторая - 75) и вступить в НАТО.



В четверг президент Байден принимал в Белом Доме президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон. По окончании трехсторонней встречи хозяин и гости вышли к преcсе.

"Сегодня не только погожий, но и исключительно важный день, - сказал президент. - Я горд приветствовать и выразить твердую поддержку заявкам двух великих демократий и в высшей степени ценных партнеров на присоединение к самому мощному в мировой истории оборонительному союзу". Организация Североатлантического договора, продолжал президент, возникла на обломках Второй мировой войны. И в последующие семь десятилетий НАТО "зарекомендовала себя как незаменимый союз, приверженный цели единой, свободной и мирной Европы".



"Но в последние годы стали возникать сомнения. По-прежнему ли актуальна НАТО? По-прежнему ли эффективна? Нужна ли она в мире XXI века?

Сегодня сомнений нет: НАТО актуальна, эффективна и сейчас как никогда необходима", - сказал Джо Байден.



По словам президента США, процесс сближения обеих стран с НАТО шел уже давно, но события в Украине ускорили его:



"Финские и шведские войска уже несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косово, Афганистане и Ираке. И Финляндия, и Швеция уже работают в координации с Соединенными Штатами и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы поддержать храбрый народ Украины, защищающий свою свободу от вторжения России".

"Народ Украины борется за нашу общую безопасность"

В ответном слове президент Ниинистё заявил, что война России с Украиной кардинально изменила Европу:



"Как вы, г-н президент, сказали, НАТО - оборонительный союз, он для кого не представляет угрозы. Вместе с тем мы не должны забывать, что в этот самый момент мужественный народ Украины борется не только за свою свободу и демократию, но и за нашу общую безопасность".



Премьер Андерссон еще раз поставила в прямую связь шведскую заявку с действиями России:



"Сегодня ситуация в Украине напоминает нам о самых мрачных днях европейской истории. В такие мрачные времена хорошо оказаться среди близких друзей. За последние месяцы мы продемонстрировали трансатлантическое единство и силу в лучшем виде. Сообща мы жестко ответили на российскую агрессию и оказали беспрецедентную поддержку Украине. Мы не дрогнули".



При всем сходстве геополитического положения и нейтральном статусе обоих государств путь Финляндии и Швеции в НАТО был совершенно различным.

Потерпев поражение в Северной войне, Швеция так и не смогла восстановить свои позиции великой державы. В 1809 году Россия, в то время союзник Франции, отторгла от Швеции, союзника Великобритании, Финляндию. Последний раз в своей истории Швеция воевала в 1814 году. "Развал империи, - пишет шведский историк Петер Энглунд, - нанес удар по национальной гордости шведов, однако благодаря ему они избавились от этого бремени".

Шведский нейтралитет не записан ни в конституции страны, ни в каких-либо международных договорах. Тем не менее королевство оставалось нейтральным в обеих мировых войнах. Нейтралитет Швеции во Второй мировой, как отмечает, ссылаясь на материалы шведских исследователей, российский историк Елена Малышева, был "далеко неоднозначным". Во время Зимней войны Швеция поддержала Финляндию оружием и добровольцами. В дальнейшем она обеспечивала нацистскую Германию стратегически важной продукцией, прежде всего железной рудой и лучшими в мире шарикоподшипниками.

Самонадеянная и безответственная политика Кремля сделала свое дело

В годы Холодной войны шведские территориальные воды стали зоной активности советского подводного флота. В октябре 1981 одна из них, дизельная, но с ядерными торпедами, села на мель близ военно-морской базы в Карлскруне. После этого инцидента началась охота за подлодками, общественное мнение повернулось в сторону НАТО. После распада СССР это притяжение усилилось. Нынешняя военная доктрина Швеции исходит из невозможности отражения нападения внешнего врага в одиночку и делает упор на сотрудничестве, прежде всего с другими странами Северной боевой группы (Швеция, Финляндия, Норвегия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва). Во время войны в Северной Осетии министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт уподобил действия России политике Гитлера. В 2014 году Швеция получила программу расширенного партнерства с НАТО, стала увеличивать военные расходы и вернулась к формированию армии на основе обязательного призыва. После аннексии Крыма Стокгольм присоединился к режиму санкций. Премьер-министр Фредрик Райнфельдт имел неосторожность заявить тогда, что озабоченности России "в какой-то мере понятны", и навлек на себя шквал критики.

Самонадеянная и безответственная политика Кремля сделала свое дело. В 2014 году за вступление страны в НАТО высказывалось 28 процентов шведов. Сегодня сторонников вступления 58 процентов, против - всего 19.

Нейтралитет Финляндии значительно моложе - прежде всего потому, что моложе сама страна. До начала XIX века она была частью Швеции и дважды оккупировалась Россией в ходе русско-шведских войн. С 1809 года она стала Великим герцогством Финляндским в составе Российской империи. К концу XIX века царское правительство взяло курс на постепенную ликвидацию финской автономии. В финской историографии этот период получил название "годы гнёта". В 1917 году Временное правительство России отказалось признать независимость Финляндии. Это сделало правительство большевиков в соответствии с провозлашенным им правом народов на самоопределение.



Зимой 1939/40 годов вооруженные силы Финляндии оказали упорное сопротивление советскому вторжению (это был уже третий за 20 лет вооруженный конфликт между Финляндией и Россией) и, хотя формально Финляндия проиграла Зимнюю войну, СССР своих целей тоже не достиг. Во Второй мировой войне Финляндия была союзником Германии, но воевала только за территорию, которую считала своей.



По итогам войны в 1947 году был заключен Парижский мирный договор, на который обычно ссылаются как на документ, определивший нейтральный статус Финляндии. На прошлой неделе, в частности, МИД РФ, комментируя намерение Хельсинки вступить в НАТО, назвал это "прямым нарушением" Парижского договора. Однако договор лишь ограничивает численность вооруженных сил Финляндии и гласит, что они должны использоваться только в целях обороны. Финляндия ни на кого нападать и не собирается, а НАТО считает оборонительным союзом.

Послевоенная внешняя политика страны породила в западной публицистике иронический термин "финляндизация", означающий чрезмерную лояльность к могущественному соседу. Агрессивность России лишила ее этой опоры в отношениях с Финляндией и в финском общественном мнении. В феврале за присоединение страны к НАТО высказывалось 53 процента финнов. В марте сторонников вступления стало 62 процента, в мае - 76.

Объявляя о своей поддержке заявок Швеции и Финляндии, Джо Байден сказал, что надеется на быстрое рассмотрение вопроса в Сенате. Дело в том, что прием двух новых членов требует внесения поправок в Североатлантический договор, а поправки требуют ратификации, причем квалифицированным большинством в две трети. В США налицо межпартийный консенсус по вопросу о расширении НАТО. В 1998 году Сенат проголосовал за прием в НАТО Чехии, Венгрии и Польши 80 голосами против 19. В 2003 Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния Словакия и Словения, а в 2008 Албания и Хорватия получили единогласную поддержку. В 2017 и 2019, когда в НАТО принимали Черногорию и Северную Македонию, против проголовали в обоих случаях всего два сенатора.

Процедура может затянуться

Однако процедура может затянуться. Во-первых, против приема этих стран возражают, каждая по своим причинам, Турция и Словакия. Во-вторых, если договор с поправками удастся подписать на июньском саммите НАТО, Сенат может не успеть рассмотреть вопрос до летних каникул. В-третьих, соглашаясь с приемом нового члена, сенаторы имеют обыкновение обставлять свое согласие условиями, часто не имеющими никакого отношения к существу дела. В 2017 году процесс ратификации занял 10 месяцев, в 2019 - восемь. А ведь поправки должны быть ратифицированы и парламентами всех других стран НАТО.

Когда стало известно, что Швеция намерена подать заявку в НАТО, в Москве на остановках общественного транспорта появились плакаты со словами "Мы против нацизма, а они нет". Ниже следуют цитаты из знаменитых шведов - Астрид Линдгрен, Ингмара Бергмана и основателя ИКЕА Ингвара Кампрада, будто бы свидетельствующие об их нацистских симпатиях. Ясно, что эта наглядная агитация не могла появиться без разрешения и ведома городских властей. По крайней мере в случае с Астрид Линдгрен ее слова вырваны из контекста.

Вслед за Швецией и Финляндией о намерении проситься в НАТО заявил премьер-министр Косова Альбин Курти. Он сказал об этом после встреч с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и директором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. В пресс-релизе USAID сказано, что Саманта Пауэр подтвердила "неколебимую поддержку" стремлению Косова идти "по европейскому и евроатлантическому пути".