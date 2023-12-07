Данные иностранцев, приглашавшихся в РФ Фондом мира, оказались у ГРУ

Издание The Insider утверждает, что получило доступ к переписке сотрудников российской военной разведки (Главное управление Генштаба, известное как ГРУ), в которой, помимо прочего, содержались файлы с копиями десятков паспортов иностранцев, приезжавших в Россию по приглашению возглавляемого лидером ЛДПР Леонидом Слуцким Российского фонда мира. Среди них, как говорится в статье, учёные, преподаватели крупнейших мировых университетов, общественные и религиозные деятели.

Как утверждается, 1-е управление ГРУ, у которого оказались скрины документов иностранцев, занимается помимо прочего вербовкой агентов, в том числе в таких странах, как Австрия, Швейцария, Франция, Германия и Чехия. Утверждается, что лица, приезжающие в Россию по приглашению РФМ, "представляют интерес" для российской разведки, однако конкретных доказательств их вербовки в статье нет.

В материале перечислены имена иностранцев, копии паспортов которых найдены в переписке сотрудников ГРУ. Среди них две американки, Тереза Кеннеди и Элизабет Берсон, приезжавшие в Москву в 2018 году на форум неправительственных партнёров ЮНЕСКО, который проводил РФМ. Слуцкий тогда говорил, что "в условиях беспрецедентного санкционного давления здесь собрались поистине золотые умы человечества". На различные мероприятия под эгидой РФМ в Россию приезжали также учёные и деятели НКО из Бразилии, Канады, Испании, Израиля, Италии, Болгарии, Индии, ряда стран Африки. Больше всего их из Франции.

Российский фонд мира - правопреемник основанного более 60 лет назад Советского фонда мира на территории России. Он позиционирует себя как общественная организация, осуществляющую "миротворческую и гуманитарную деятельность по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, ветеранам войны, детям-сиротам и инвалидам". У РФМ, если верить его сайту, "установлены консультативные отношения с ЮНЕСКО".

Упомянутые в статье иностранцы, как и Слуцкий, не ответили на вопросы издания.

Леонид Слуцкий является также лидером партии ЛДПР и главой комитета Госдумы по международным делам. Он активно поддерживает внешнюю политику Владимира Путина, в том числе войну в Украине и конфликт со странами Запада.