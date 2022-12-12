Освобождённый по обмену с США Виктор Бут вступил в ЛДПР

Бизнесмен, торговец оружием Виктор Бут, несколько дней назад освобождённый из американской тюрьмы в рамках обмена, о котором договорились представители США и России, вступил в партию ЛДПР.

Об этом сообщил в понедельник лидер партии депутат Леонид Слуцкий. Церемония вручения партбилета прошла на так называемом слёте ЛДПР в Колонном зале Дома союзов в Москве.

В своём выступлении Бут сказал, что ЛДПР и Слуцкий, глава международного комитета Госдумы, много сделали для его освобождения, и что его долг теперь - "принять активное участие в работе ЛДПР".

Активным членом партии, депутатом Госдумы уже долгое время является Андрей Луговой - один из основных подозреваемых в причастности к убийству в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В отличие от Бута, Луговой не сидел в зарубежной тюрьме, однако начал делать политическую карьеру в ЛДПР после того, как его заочно обвинили в убийстве.

Виктор Бут был приговорён в США 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским антиправительственным вооружённым группировкам. В Соединённых Штатах его называли "торговцем смертью" и одним из самых известных поставщиков оружия в зоны конфликтов. Вину он не признал. 8 декабря в ОАЭ Бут был обменян на осуждённую в России по обвинению в перевозке наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Первое интервью после освобождения Бут дал на канале RT депутату Госдумы Марии Бутиной. Она тоже некоторое время провела в американской тюрьме, а отбыв срок и вернувшись в Россию, занялась политикой - в отличие от Лугового и Бута, в "Единой России". В своём интервью Бут, в частности, заявил, что у него в камере висел портрет Владимира Путина, пожаловался, что в тюрьме его кормили куриными ножками, но не давали укропа и земляники, а также подверг критике ЛГБТ и идеи толерантности в западном обществе.