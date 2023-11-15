Дарья Трепова в суде не признала вину по статье о теракте

В Санкт-Петербурге начался суд по делу о взрыве в городском кафе в апреле нынешнего года, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский. Следствие квалифицирует взрыв как теракт. Подсудимая Дарья Трепова не признала вину по обвинению в теракте и в незаконном обороте взрывного устройства. Вину она признала только по статье о подделке документов, сообщает "Фонтанка" из зала суда.

На суде было зачитано обвинительное заключение. По версии следствия, Трепова принесла в кафе статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство, и передала её Татарскому, который выступал в кафе с лекцией. Вскоре после этого произошёл взрыв. Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб, 52 человека пострадали.

Трепова на суде заявила, что подтверждает показания, данные ею на следствии, о том, что она не знала, что внутри статуэтки бомба, и, соответственно, не считает себя виновной в теракте.

Вместе с Треповой судят её знакомого Дмитрия Касинцева, у которого она пряталась после взрыва. Он признал свою вину в несообщении о преступлении, но не в укрывательстве. Он находится под домашним арестом, а Трепова – в СИЗО.

По словам прокурора, следствию не удалось установить, кто был куратором Треповой, который давал ей задания втереться в доверие к Татарскому. Известно, что она ходила на встречи с ним под чужим именем, используя документы третьего лица (это та статья обвинения, вину по которой она признала). При этом следствие убеждено, что убийство курировали с территории Украины – об этом ранее заявляло ФСБ. Утверждается также, что от живущего в Украине журналиста и бывшего лидера московского отделения запрещённой в России НБП Романа Попкова Трепова получила на криптокошелёк около 190 тысяч рублей.

ФСБ ранее называла гражданина Украины Юрия Денисова одним из организаторов взрыва, также утверждалось, что роль в его организации играл и Попков. Роман Попков признал, что общался с Треповой в соцсетях, он также одобрил убийство Татарского, которого считает антиукраинским пропагандистом. При этом он отрицал, что сам причастен к взрыву.

В недавно опубликованном письме изданию "Бумага" из СИЗО Трепова говорила, что ее подставил некий журналист, по просьбе которого она ходила на вечера Татарского, но его имени она не упоминала. Трепова также писала, что сожалеет о случившемся.

Суд также начал допрос потерпевших. Следующее судебное заседание пройдёт 17 ноября.