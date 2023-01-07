Дары волхвам. Яков Кротов – с новой рождественской притчей

Волхвы не подарили Марии и Иисусу гороскопа. Это в высшей степени оригинально, странно, непонятно, потому что волхвы были именно астрологами-предсказателями. Вместо гороскопа – золото, ладан и смирна. Золото – царю, ладан – Богу, смирна – покойнику. Царю золото – на украшения, чтобы издалека было видно. Богу ладан – чтобы не морщил нос от наших грехов. Покойнику смирна – чтобы мы не морщили нос. Можно, конечно, считать это предсказанием.



Иисус родился на чужой родине. На родине Иосифа. Разница между Вифлеемом и Назаретом была достаточно принципиальна, чтобы власти требовали явиться по месту регистрации. Власти, они такие…



Есть мнение, что человек лучше играет на своём поле, лучше защищают свою родину, особенно малую. Если бы это было так! Тогда в мире было бы восемь миллиардов государств, по количеству людей. Потому что каждый сам себе самая малая родина. Человек рождается в себе, и горе человеку, который вырождается и живёт во внешних явлениях.

Вся вера в Бога – это вера в то, что Его царство-государство и наше царство-государство совпадают

Или мы все такие благородные и предусмотрительные, что из солидарности воюем за ближних и не очень ближних? Встречаем, так сказать, врага на дальних подступах? И своя изба, заодно, целее? Если бы это было так, не было ни контрактников, ни призывников, а было бы одно планетарное человечье общежитие, и как где кто задурит, сразу бы туда съезжались словно лейкоциты, обезвредить заразу. А у нас всё больше из-под палки либо за деньги. Более того, есть большая военная тайна, самая большая: главная угроза для армии – свободные люди. Армия стоит на приказе и его беспрекословном исполнении. Какая уж тут солидарность и свобода…



Собственно, все упреки к Богу – это упрёки сержанта к рядовому. Где Тебя носило? Почему Ты не выполнил, что я Тебе приказал? Этого не стёр в порошок, этому не доставил золотых кирпичей? Все надежды на Бога, вся вера в Бога – это вера в то, что Его царство-государство и наше царство-государство совпадают. Что хорошо для меня, то хорошо и для Бога! Царство Божие – вот оно, и Бог должен поддерживать в нём порядок, наказывать грешников и поощрять праведников.



Вот тут Христу и кирдык. В смысле, Голгофу. Потому что Иисус – Бог, сказавший, что Его Царство – внутри меня. Иисус – Бог, сказавший, что отдать жизнь за ближних надо не с мечом, а с крестом. Он принёс не мир, но меч – и меч Он принёс палачу.

Понятно, почему волхвы не составили гороскопа? Или составили и выбросили в корзину? Потому что они почуяли Бога. Увидеть среди звёзд одну путеводную – плёвое дело в сравнении с тем, чтобы увидеть среди людей, среди новорожденных пельмешек единственного подлинного Человека. Человека до такой степени, что уже Бог. Это чудо повторяется всякий раз, когда кто-то откликается бездонному Богу, как волхвы откликнулись звездной бездне.



Верить Христу означает верить, что война – не против людей, не оружием. Не по приказу, а от души. И не на фронте, а в душе. Что идти на крест, смерть и просто на неприятности нарываться – вот высшая солидарность. Вот абсолютное сопротивление. Золото людям, ладан Богу, а смирну, саван и белые тапочки – себе. Вот что Иисус подарил волхвам. Да не тем, те были достаточно умные и сами обогнули Ирода по кривой. Но в каждом человеке есть свой внутренний волхв, маг, звездочёт, предсказатель, пророк, и каждому Иисус на Своё Рождество дарит свободу от предсказаний.



Не беспокойся о будущем, ты сам и есть будущее. Твоё бессмертие не в детях, не в нации, не в прогрессе. Твоё бессмертие – в мире с Богом и людьми. Что тут предсказывать? Что будут неприятности? Кто бы сомневался! Это не предмет веры, это предмет твёрдого, хотя и не вполне научного знания.



Воскресение – предсказуемо? Нет! Потому что оно не от звёзд и не наших путей, а от любви Божьей. Спасение всех людей в непредставимой, невообразимой Метагалактике Божией – предсказуемо? Нет! Потому что предсказуемо и прогнозируемо лишь то, что внутри нашего мирка, а спасение – раскрытие нашего мира Другому.



Так что вот Рождество, вот Христос, вот Его любовь, Его воскресение, Его Дух среди нас. Подарки от Бога нам. Взять и не выронить. Не брать в руки ничего, что мешает удержать эти дары.



А розы? Помните умилительную рождественскую сказочку про розы младенца Христа? "А розы вырастут сами!" В отличие от нас.

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



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