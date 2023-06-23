Датская Carlsberg Group договорилась о продаже российских активов: второй по размеру пивоваренных компаний России, "Балтики". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Она объявила об уходе из России ещё в марте 2022 года, почти сразу после российского вторжения в Украину.

Сделка подлежит одобрению российскими регуляторами. Покупатель и цена в сообщении не раскрываются. Для выхода из российского бизнеса датской компании пришлось инвестировать около 22 миллионов долларов в других странах, говорится в сообщении.

Carlsberg договорилась о приобретении контрольного пакета акций "Балтики" в начале 2008 года. Консолидация сто процентов акций закончилась через два года и обошлась датчанам в миллиард долларов. В апреле прошлого года газета Berlingske сообщала, что российский бизнес датчан оценивается в $2,93 миллиарда долларов.

Согласно установленным российским правительством после вторжения в Украину правилам, Carlsberg должна будет продать "Балтику" не больше чем за половину от оценки бизнеса. 5 процентов суммы сделки должно быть отправлено в бюджет в качестве обязательного взноса.