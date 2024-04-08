"Дайте мне мою Каховочку". Вера Грузова – о жизни украинских рома

Третий год я занимаюсь правозащитной деятельностью, особое внимание уделяя уязвимым группам населения Украины и нарушениям прав, специфичным для военного времени. Рома Украины разделяют тяготы войны со всеми украинцами, но, в силу того что рома нередко сталкиваются с дискриминацией, им бывает труднее.

К Международному дню рома (цыган) 8 апреля, отмечая важность ромской культуры и повышения осведомленности о проблемах ромского народа, мы собрали информацию о том, как рома Украины сегодня живут и участвуют в жизни страны.

В 2024 году, на десятом году жестокой войны, которую ведет Россия на территории Украины, мы продолжаем мониторить изменения в жизни украинских рома. Рома в Украине по своей численности могли бы сравниться с крымскими татарами и проживают тут все 30 с лишним лет независимости страны (большинство жили здесь и в советское время). Как они сами говорят, "у нас нет своего Израиля", и Украина – сегодня их дом.

На третий год полномасштабной войны рома служат в армии, возвращаются в небезопасные, но родные им города и села, где воздушные тревоги не дают нормально жить, учатся заново строить жизнь в других украинских городах, если их родные места разрушены и имущество утрачено. К сожалению, порой рома все еще сталкиваются со стереотипным отношением, не встречают должного уважения со стороны этнического большинства.

Я поговорила с теми, кто живет в Кривом Роге, Сумах и в Запорожье: с активистами, которые представляют интересы и защищают рома, помогают им, с теми, кто служит в армии, с теми, кто уцелел после оккупации их домов российскими военными. В основном мы говорили по-украински. Как и большинство людей в Украине, многие рома знают также и русский. В разных регионах мира люди пользуются несколькими языками на одной территории, это естественный культурный феномен.

Рома и их исторический образ жизни закрепились в сознании людей в виде стереотипов – о кочевом образе жизни, о бедности, о нечестности намерений, о недостаточном образовании и особенном внешнем виде. Есть те, кто подпитывает эти стереотипы, и пока никуда не делось неравенство, дискриминация рома по внешнему виду – при приеме на работу и при выдаче гуманитарной помощи. Но, конечно, среди ромского населения Украины немало тех, кто отличается от соседей по лестничной клетке только внешностью и традициями, но не образом жизни. Ромское сообщество в Украине осознает общие ценности, такие как "это моя земля", и общие действия: "я буду защищать ее".

Возможно, на волне сегодняшних стремительных изменений внутри страны, люди, объединяясь против внешнего врага, учатся размещать все свои различия в пазле под названием "Современная Украина" и принимать свою страну и сограждан как есть, а не "как бы нам хотелось".

Ольга из Сум говорит: "У нас много ромов уже служат. К сожалению, и павшие уже есть. По всей Украине служат, и мы им тоже помогаем. Звонят, просят, что именно нужно, так мы собираем деньги и стараемся помочь. Все хотят помочь, чтобы побыстрее победа была. Держимся все, как можем".

Первые штурмовые российские бригады специально отыскивали ромские семьи и начинали давить на них

Василий из Кривого Рога рассказывает: "Есть семья, до войны они приехали из Хмельницкого сюда. Парень из Хмельницкого только отслужил, пришёл из армии домой, и когда они переехали в Кривой Рог, началась война. Он сразу же пошёл в военкомат, так как он военнообязанный, сказал, чтобы его на учет взяли. Сначала служил в Кривом Роге, а потом пошел на передовую".

В современной России отношение к национальным меньшинствам оставляет желать лучшего, агрессия и восприятие "нерусских" как людей "второго сорта" – нередкий случай среди россиян. Во время оккупации Запорожской области, как рассказали нам свидетели, военные из РФ специально разыскивали дома ромов.

Алексей из Запорожья делится наболевшим: "На оккупированной территории почти не осталось ромских семей. Деньги для жизни там тяжело заработать. Запасы, сбережения, провизия понемногу заканчиваются, поэтому люди все же пытаются уехать из тех мест. Когда только началась оккупация и заходили первые штурмовые российские бригады, они специально отыскивали ромские семьи и начинали давить на них, издеваться, избивать, чтобы отдали деньги, золото и т. д. Мамы очень плакали, вспоминая, как их расспрашивали: а где у вас здесь молодые девушки? Такое издевательство, насилие имело место, информация об этом быстро распространилась среди ромских семей, и они ночами, иногда через поля, тропами, рискуя жизнью, выходили в Запорожье".

Украинская речь в быту и на работе, забота о своем сообществе, волонтерство и гуманитарная помощь, поддержка своих в армии, активизм в общественных организациях и образовательных проектах – все это стало ответом на проблемы, которые возникли у рома в связи с войной, с тем, как относятся к ним другие люди и государство, и с новыми вызовами жизни, оторвавшими их от привычного места обитания и налаженного быта.

Возможно, для кого-то и неожиданно, что многие украинские рома оказались так привязаны к родному краю, но те, кому пришлось бежать из дома, больше всего мечтают вернуться в свободную и мирную Украину. "Дайте мне мою Каховочку, мой уголок, мой дом, мой огород... Душа там. Дети, внуки здесь, а грусть давит на меня. Дайте мне родную Каховочку, и всё…. Я думаю так, как Бог даст. Должно это закончиться. Будет мир, не будет войны и поедем домой, я так планирую", – говорит женщина, которая прожила долгое время в оккупации в Херсонской области и выехала в Европу только в феврале 2024 года из-за стремительно ухудшающегося состояния здоровья.

А вот слова Алексея из Запорожья: "На сегодняшний день слово "надежда" обрело совсем другой смысл, не такой, каким был до полномасштабного вторжения в 2022 году. Это слово имеет очень большое значение и вес. Когда у семьи осталась еще надежда на светлое будущее и она пытается его для себя обрести, это очень серьезные и важные вещи в нашей среде".

Вера Грузова – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал" (Брюссель)

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