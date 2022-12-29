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Время Свободы

Даже Скабеева волнуется. Третий удар по авиабазе в Энгельсе

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 декабря

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Время Свободы - Темы дня 29.12.2022
by Радио Свобода

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Россия подвергла Украину новому массированному ракетному обстрелу;

Владимир Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде Украины;

Почему Евгений Пригожин вступает в открытый конфликт с командованием российской армии и влиятельными фигурами путинского режима;

Число заключенных российских колоний, желающих вступить в ЧВК Вагнера резко снизилось, говорит глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова;

Влияние российской агрессии против Украины на мировой кинематограф.

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