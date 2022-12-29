Даже Скабеева волнуется. Третий удар по авиабазе в Энгельсе

Россия подвергла Украину новому массированному ракетному обстрелу;
Владимир Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде Украины;
Почему Евгений Пригожин вступает в открытый конфликт с командованием российской армии и влиятельными фигурами путинского режима;
Число заключенных российских колоний, желающих вступить в ЧВК Вагнера резко снизилось, говорит глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова;
Влияние российской агрессии против Украины на мировой кинематограф.
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