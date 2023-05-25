"Даже ядерное оружие у вас общее". Токаев упрекнул Москву и Минск

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Касым-Жомарт Токаев отметил совершенно разные уровни интеграции России и Беларуси и других государств, входящих в евразийское сообщество;
Сотрудник «Телега ОНЛАЙН» Константин Долгов уволен за интервью с Евгением Пригожиным.
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