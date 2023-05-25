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Время Свободы

"Даже ядерное оружие у вас общее". Токаев упрекнул Москву и Минск

Касым-Жомарт Токаев

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 мая

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Время Свободы - Темы дня 25.05.2023.MP3
by Радио Свобода

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Кто и какую бронетехнику потерял во время рейда диверсантов в Белгородской области;

Мог ли быть захвачен российский склад ядерных боеприпасов, находящийся неподалеку от границы с Украиной?

Касым-Жомарт Токаев отметил совершенно разные уровни интеграции России и Беларуси и других государств, входящих в евразийское сообщество;

Сотрудник «Телега ОНЛАЙН» Константин Долгов уволен за интервью с Евгением Пригожиным.

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