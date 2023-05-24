Оправдательный смертный приговор. Дело Бахрома Хамроева

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Что за карту принес Владимиру Путину председатель Верховного суда Валерий Зорькин;

Александр Лукшенко заявил, что переболел аденовирусом;

Правозащитник Бахром Хамроев приговорен к 14 годам тюрьмы и колонии по обвинению в поддержке терроризма;

Евгений Пригожин признал гибель не менее 20 тысяч боевиков ЧВК Вагнер в боях за Бахмут;

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