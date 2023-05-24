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Время Свободы

Оправдательный смертный приговор. Дело Бахрома Хамроева

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 мая

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Время Свободы - Темы дня 24.05.2023
by Радио Свобода

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Министерство обороны России заявило о разгроме диверсионной группы, проникшей в Белгородскую область, участники рейда эту информацию опровергают;

Что за карту принес Владимиру Путину председатель Верховного суда Валерий Зорькин;

Александр Лукшенко заявил, что переболел аденовирусом;

Правозащитник Бахром Хамроев приговорен к 14 годам тюрьмы и колонии по обвинению в поддержке терроризма;

Евгений Пригожин признал гибель не менее 20 тысяч боевиков ЧВК Вагнер в боях за Бахмут;

Сын основателя фонда "Династия" Дмитрия Зимина Борис Зимин – о будущем России.

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