Дегтярёв побеждает в Хабаровске на выборах губернатора в первом туре

Михаил Дегтярёв, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края с августа прошлого года, когда был арестован губернатор Сергей Фургал, побеждает в первом туре на выборах главы региона. По предварительным данным избиркома, он получает около 57 процентов голосов.

Дегтярёв представитель ЛДПР, однако был поддержан Кремлём в борьбе за пост губернатора. У него не было соперника от "Единой России", а кандидата от КПРФ на выборы не пустили. Тем не менее, губернаторские выборы в Хабаровском крае были более напряжёнными, чем в других регионах, где также голосовали 19 сентября. Во всех регионах победу одержали кандидаты, поддержанные Кремлём - действующие их главы или исполняющие обязанности. Среди них 6 представителей "Единой России", включая главу Чечни Рамзана Кадырова, получившего, по официальным данным, больше 98 процентов голосов, а также коммунист Алексей Русских в Ульяновской области и Алексей Дюмин, бывший сотрудник охраны президента Владимира Путина, переизбравшийся в Тульской области.

Прежний глава Хабаровского края - Сергей Фургал, победивший на выборах действовавшего губернатора - находится в московском СИЗО по обвинению в заказных убийствах. В защиту Фургала в Хабаровске и других городах края на улицы выходили тысячи людей, однако протесты не достигли результата, постепенно число их участников заметно снизилось, хотя в виде еженедельных пикетов они продолжаются до сих пор.