Какой курс наголосовали России?

Трёхдневное голосование в Госдуму состоялось с огромным количеством нарушений. Все для демонстрации успеха «Единой России», с которой поделился своим рейтингом президент РФ Владимир Путин. Властям оказалось недостаточно иметь монополию на электронные СМИ, не допустить ярких оппонентов на выборы, выдавить из страны соратников осужденного Алексея Навального, добиться блокировки части ресурсов «умного голосования». Бюджетников принуждали идти голосовать с самого утра в пятницу, официальные лица мешали наблюдателям, члены избиркомов или исполнители вбрасывали бюллетени, что зафиксировано видеокамерами.

Первые результаты думских выборов прокомментируют политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 19 сентября в 22-05