Делегации США и России провели встречу во Флориде

Во Флориде прошла встреча специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также советника Белого дома Джоша Груенбаума с представителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев сообщил, что на встрече обсуждались проекты, "способные содействовать восстановлению российско-американских отношений", и "кризисная ситуация на мировых энергетических рынках".

"Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России", – написал представитель российского президента в телеграм-канале.

Офис Стива Уиткоффа сообщил только, что стороны "обсудили ряд вопросов и договорились оставаться в контакте".

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность ослабить санкции в отношении российской нефти, чтобы снизить давление на мировой энергетический рынок, переживающий шок из-за войны США и Израиля против Ирана.

В частности, нефтеперерабатывающим заводам Индии было дано временное разрешение на покупку российской нефти, уже находящейся в море, и на которую не нашлось покупателя. Министр финансов США Скотт Бессент тогда заверил, что это не окажет критического влияния на способность России финансировать войну против Украины.