Delfi: Латвия намерена запретить автобусные рейсы в Россию и Беларусь

Власти Латвии собрались запретить все автобусные и транзитные пассажирские рейсы в Россию и Республику Беларусь, пишет Delfi.

По информации издания, с инициативой о таком запрете выступает министерство сообщения Латвии, которое уже подготовило соответствующие поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами.

Ведомство утверждает, что предлагаемые ограничения не нарушают конституцию страны и "оправданы в демократическом обществе". При этом чиновники признают, что перевозчики будут терпеть миллионные убытки.

"Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки", – отметило министерство со ссылкой на отчеты латвийских спецслужб.

В феврале 2025 года сейм Латвии одобрил поправки, запрещающие организованные турпоездки граждан страны в Россию и Беларусь. Политики мотивировали ограничения идеями защиты жителей Латвии от возможной вербовки или ареста в России и Беларуси.

С весны 2022 года для граждан Литвы и Латвии в Беларуси действует безвизовый въезд. В результате страну только в 2024 году посетили 74 тысячи латвийских граждан, а Россию — 24 тысячи.

В ноябре 2025 года в Латвии вступил в силу запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Регулярные рейсы были разрешены. Меру продлили до 31 октября 2026 года.